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Bozdağ'dan Fransa'ya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:56 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: - "Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması, alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır; Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle açıkça iş birliği ve dayanışmadır" - "Terör örgütleriyle Türkiye'ye karşı iş birliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye'ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz" - "Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile iş birliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle iş birliği ve dayanışma içine girenler; eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması, alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır; Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle açıkça iş birliği ve dayanışmadır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter'daki hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesi ve ardından Elysee Sarayı'ndan "Macron, Fransa'nın ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyaloğun kurulmasını istiyor." yönündeki açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması, alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle açıkça iş birliği ve dayanışmadır. Terör örgütlerini desteklemek, meşrulaştırmak, terör örgütleriyle iş birliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye'nin desteğini kaybeder. Terör örgütlerine dost olan, Türkiye'nin dostluğunu kaybeder. Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı iş birliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye'ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye'nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.

Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye'nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile iş birliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle iş birliği ve dayanışma içine girenler; eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir.

Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 'Kürtlere destek garantisi verdik' açıklaması altında PYD/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonra da anladıkları dilden konuşmaya, inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir."

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Bekir Bozdağ PYD

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