Bozdağ'ın Çandır mitingi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik, "Bakın CHP'nin adayı camileri, türbeleri, başörtüsünü, her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi hepsini nasıl sevdiğini, nasıl değer verdiğini, nasıl kıymettar olduğunu, nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor. Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum. İnşallah seçimden sonra da aynen devam ederler. Çünkü seçimlik olmaması lazım." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Çandır ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, 24 Haziran'ın Türkiye için milat olduğunu belirtti. Bozdağ, yeni yönetim anlayışının siyasi ve güçlü iktidarı kalıcı kılacağını ifade etti.

Milletin sandıkta kimin hükümet ve muhalefet olacağına karar vereceğini vurgulayan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de iktidara gelmenin de gitmenin de yolu artık değişmez şekliyle sandıktır. Vekil transferi ile tehditle, şantajla, baskıyla, gayri hukuki ve gayri ahlaki yöntemlerle iktidar değişikliğinin imkanı kalmamıştır. Çünkü iktidarı sandıkta siz çıkartıyorsunuz. Parlamentonun iktidarı devirmesinin gücü yok. Sadece halkın iktidarı indirme ve değiştirme gücü var. Bu, milleti güçlendiren bir iştir. Biz milletimizi güçlendiren bir adım attık. Türk milleti demokratik anlamda daha güçlüdür. Bütün partiler yüzde 50 artı 1'i gördüğü için nasıl çalışmaya başladılar. Eskiden yüzde 20, 30, 40 iktidar olurdu, şimdi yüzde 50 artı bir seçmenin oyunu alamayan bir adayın Türkiye'yi yönetme hakkı yoktur. Şimdi bütün adaylar milleti kucaklamak için yarışa giriyor. Neden? Kendi oyu kendisini seçtirmek için yetmiyor da ondan. Bakın CHP'nin adayı camileri, türbeleri, başörtüsünü, her türlü manevi değerleri sanki yeni keşfetmiş gibi hepsini nasıl sevdiğini, nasıl değer verdiğini, nasıl kıymettar olduğunu, nasıl ibadet yaptığını meydan meydan açıklıyor. Bunlar güzel hareketler. Buradan tebrik ediyorum. İnşallah seçimden sonra da aynen devam ederler. Çünkü seçimlik olmaması lazım. Bu sistem, milletin değerleri, inancı, gelenekleri, rengi ve dili ile kavga edenlere iktidar yolunu da kapatan bir sistemdir. O açıdan da herkes sizin gözünüzün içine bakıyor. Çünkü bu istemde güç medyada değil, başka hesaplarda değil, mühendislik hesaplarında değil, aldatmada değil, sadece ve sadece halktadır. Siz ne derseniz o olacak."