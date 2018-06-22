Bozdağ'ın Saraykent mitingi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türk milleti büyükelçilerin oy verdiği istikamette bir gün oy vermeye kalkarsa o zaman 'Türkiye' diye bir devlet de kalmaz, 'Türk milleti' diye bir millet de kalmaz." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Saraykent ilçe meydanında partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bugüne kadar yaptıklarının yapacaklarının göstergesi olduğunu belirterek, irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi yeniden şahlandıracaklarını, daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Yozgat'ın, Saraykent'in her alanda büyüdüğünü, büyümeye devam edeceğini aktaran Bozdağ, muhalefetin Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey olmadığını belirtti.

Bozdağ, AK Parti iktidarından önceki dönemi anlatarak, şunları söyledi:

"Bakın benim avukatlığım döneminde Saraykent'e duruşmaya gelirken, yolda beni sollayan bir tane araba olmazdı. O zaman tek şeritti yol. Ekonomik kriz olmuş, yol bomboştu. Ekonomi battığı zaman tırlarınız olsun, kamyonlarınız olsun, yollarınız olsun hepsi boşalıyor. Bir anayasa fırlatıldı, kıyamet koptu. Peki şimdi kıyamet kopuyor mu? Amerika'sı, Avrupa'sı, derecelendirme kuruluşları, etrafımızdaki savaşlar, terörle mücadele, darbe teşebbüsü, 'Ekonomi çöksün' diye içeriden, dışarıdan yapılan müdahaleler... Türkiye dimdik ayakta mı? Niye bir şey olmuyor? Çünkü iş sağlam."