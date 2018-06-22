Bozdağ'ın Sorgun mitingi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Şu anda FETÖ'nün ne kadar artığı, Türkiye içerisinde kullandığı teröristi varsa bilumum Tayyip Erdoğan ve arkadaşları kaybetsin diye kapı kapı geziyorlar." dedi.

Bozdağ, partisince Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye meydanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlere değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çılgın projelerle Türkiye'yi şaha kaldırdığı için başka ülkeler ve güçlerin düşmanlık yaptığını belirten Bozdağ, "İçeride de onların taşeronları onların dediği istikamette koşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dünyanın gücü yetseydi Tayyip Erdoğan'ı şimdiye çoktan götürürlerdi. 'One minute' dedi herkesi karşına aldı, 'Kudüs İsrail'in değil, Filistin'in başkentidir.' dedi. Tayyip Erdoğan'ı severler mi? Sevmiyorlar. Eğer, Muharrem İnce gibi olsaydı 'Tabii baş üstüne.' derlerdi. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kuruyor, 'Kuramazsın, kurarsan ordumla girer dağıtırım.' dedi. Girdi, dağıttı, terörden arındırdı. Tayyip Erdoğan'ı severler mi? FETÖ'ye, PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye, bilumum terör örgütlerine Türkiye'yi ve dünyayı dar etti. Tayyip Erdoğan'ı severler mi? Onun için diyorum ki biz bakacağız, kim kimi istiyor, kim kiminle beraber. Şu anda FETÖ'nün ne kadar artığı, Türkiye içerisinde kullandığı teröristi varsa bilumum Tayyip Erdoğan ve arkadaşları kaybetsin diye kapı kapı geziyorlar."