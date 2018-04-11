Bozkır, Belarus heyetiyle görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Belarus ile Türkiye arasındaki 605 milyon dolar ticaret hacmini bir milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bozkır, Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı Valery Voronetsky ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Belarus ile Türkiye'nin iki dost ülke olduğunu dile getiren Bozkır, Belarus'u ilk tanıyan ülkenin de Türkiye olduğunu anımsattı.

İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi istediklerini vurgulayan Bozkır, "İki ülke arasında 605 milyon dolar ticaret hacmimiz var. İnşallah bunu bir milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Her alanda da iyi ilişkiler kurmayı düşünüyoruz." dedi.

Parlamentolar arası ilişkilerin de son derece önemli olduğuna değinen Bozkır, Dışişleri Komisyonları arasındaki ilişkilerin parlamenter ilişkilere katkıda bulunacağını ifade etti.

Voronetsky de ülkelerini ilk tanıması sebebiyle Türkiye'ye ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerin sıcak bir atmosferde gelişmesini sağladığını ifade eden Voronetsky, "Ülkemiz, Türkiye'yi güvenilir bir dost, uluslar arası arenada gelecek vaadeden iyi bir partner olarak görmektedir. Özellikle üst düzeydeki yakın ilişkiden çok memnunuz. İlişkilerimizde hiçbir şeklide sorunlu bir husus yok." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın şubat ayında Belarus'u ziyaret ettiğini ve verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini hatırlatan Voronetsky, yaklaşık 1,5 yıl önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ülkelerini ziyaret ederek, cami açılışını gerçekleştirdiğini söyledi.