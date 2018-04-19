Bozüyük’te seçim hareketliliği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının ardından Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatında seçim hareketliliği başladı.
İlçe Başkanı Mesut Çetin başkanlığında yapılan toplantıya; Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık seçimleri ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından bir açıklamada bulunan Başkan Bakıcı “Cumhurbaşkanımız, Ak Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim açıklaması sonrası Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak istişarelerimize başladık. Bozüyük hazır, teşkilatımız hazır, bizler hazırız” dedi.
Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Avusturya'dan skandal hamle!
Feci kaza! Çok sayıda öğrenci yaralandı
Sırrı Süreyya Önder, erken seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
Erken seçim neden 24 Haziran'da? Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıkladı
Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum