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Bozüyük’te seçim hareketliliği başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının ardından Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatında seçim hareketliliği başladı.İlçe Başkanı Mesut Çetin başkanlığında yapılan toplantıya; Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bozüyük’te seçim hareketliliği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının ardından Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatında seçim hareketliliği başladı.
İlçe Başkanı Mesut Çetin başkanlığında yapılan toplantıya; Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık seçimleri ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından bir açıklamada bulunan Başkan Bakıcı “Cumhurbaşkanımız, Ak Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim açıklaması sonrası Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak istişarelerimize başladık. Bozüyük hazır, teşkilatımız hazır, bizler hazırız” dedi.

Bozüyük’te seçim hareketliliği başladı

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