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BTP'nin seçime girmeme kararı Resmi Gazete'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 01:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisinin seçime katılmama kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisinin (BTP) seçime katılmama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında, BTP'nin yetkili kurullarınca, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçime katılmama kararı aldığı hatırlatıldı.

Buna göre BTP, söz konusu seçime ilişkin aday listelerini YSK'ya teslim etmedi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, 24 Haziran'da yapılacak seçime BTP'nin katılmamasına, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine karar verildi.

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Bağımsız Türkiye Partisi BTP Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Resmi Gazete seçim

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