AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Aldığımız bir acı haber bizi derinden üzdü. Çağlayancerit ilçesi sınırları içerisinde Engizekler bölgesi Kazıktepe mevkisinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Rabbimden rahmet diliyorum. Aynı çatışmada bir teğmen, bir de korucumuz yaralanmıştır. Şu anda bölücü terör örgütüne dönük operasyon devam ediyor." dedi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla partisinin Afşin İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Burada bir konuşma yapan Mahir Ünal, HDP'nin siyaset yapmasına ve bir siyasi parti olarak mecliste yer almasına karşı olmadıklarını, terör örgütünün uzantısı olan, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütünün ve teröristlerin sözcülüğünü yapan bir partinin meclise girmesine karşı olduklarını ifade etti.

7 Haziran sonrası hatırlandığında benzer sıkıntıların yaşandığını anımsatan Ünal, "Bunlar ne zaman meclise girseler iki gün sonra terör olaylarına başlarlar. 1 Kasım seçimlerinin ardından da bunları yaptılar. Şimdi de bu alçak, hainler aynı şeyi yapıyorlar. Biz terörle mücadeleyi demokrasimizi korumak için, kamu düzenimizi, aziz milletimizin özgürlüğünü, güvenliğini ve refahını sağlamak için yapıyoruz. Şimdi bunlar demokrasi, özgürlük ve haklardan bahsediyor. Dünyanın neresinde bir terör örgütünü savunan bir siyasi parti vardır." diye konuştu.