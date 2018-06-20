İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi sıra Kandil'de. Orayı da başlarına yıkacağız, buna ahdettik, bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür. Bu terörü yok etmek de bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Bornova İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, parti otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

İktidarda oldukları 16 yıl boyunca ülkeyi kalkındırmak, geliştirmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını belirten Yıldırım, darbeler, kumpaslar, terör, FETÖ, PKK ile mücadele ede ede bugünlere geldiklerini hatırlattı.

Yıldırım, bundan sonra da emin adımlarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin aydınlık yarınlarına 100. yıl hedefleri için canla başla, kararlılıkla bu kutlu yürüyüşü devam ettireceklerini vurguladı.

Gençlerin ülkenin aydınlık yarınları olduğunu anlatan Yıldırım, "Bu ülkeyi siz teslim alacaksınız. Bu ülkede bölücülere hayat yok, teröristlere hayat yok, darbecilere hayat yok. Bu ülkede birlik var, beraberlik var kardeşlik var, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet var." diye konuştu. - "Terörü yok etmek de bizim boynumuzun borcudur"