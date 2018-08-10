HABER

"Bu badireyi atlatacağımıza inanıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "(Ekonomi ve döviz) İYİ Parti, aciliyet kazanan, millet ve ülke bekasını tehdit eden sorunun aşılabilmesi için Cumhuriyet hükümetine her tür desteği vermeye hazırdır" - "Biz, sorumlu ve dikkatli adımlarla bu badireyi de atlatacağımıza inanıyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomi ve dövizdeki yaşananlara ilişkin, "İYİ Parti, aciliyet kazanan, millet ve ülke bekasını tehdit eden sorunun aşılabilmesi için Cumhuriyet hükümetine her tür desteği vermeye hazırdır." dedi.

Akşener, partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bir süredir yaşanan piyasa hareketlerinin Türkiye için hayati riskler üretmeye başladığını savundu.

"Yanlış ekonomi yönetimi ve israfın bir sonucu" olarak, ekonomide ve dövizde bir patlama yaşandığını ileri süren Akşener, şöyle devam etti:

"Sebepleri biliyoruz, uzun zamandır da konuşuyor, hükümeti ve milletimizi uyarıyoruz ancak gün, bu ekonomik tabloyu iç siyaset malzemesi yapma günü değildir.
Hepimiz aynı gemideyiz. Dünü ve bugünü, yarın konuşmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyoruz. Gelin etrafınızı saran ve sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an önce kurtulun. Ekonomi yönetimini damat tahakkümünden kurtarın. İlk adım olarak, özellikle uluslararası sermaye ve piyasalarda güven tazeleyecek bu adımı atın."

- "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız"

Bunca zamandır yapılan tüm uyarıların kulak arkası edildiği için işin bu noktaya geldiğini savunan Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti aile şirketiniz değil.
Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız ancak ilan etmek isterim ki çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız.
İçerideki sorunlarımızla ilgili söz hakkımız saklı kalmak kaydıyla bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Atılacak her olumlu adıma güçleri oranında katkı sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Akşener, küreselleşen dünyada ekonomilerin de artık birer beka alanı olduğuna dikkati çekti. Akşener, "İYİ Parti, aciliyet kazanan, millet ve ülke bekasını tehdit eden sorunun aşılabilmesi için Cumhuriyet hükümetine her tür desteği vermeye hazırdır." dedi.

- Atılacak adımlar

Ekonominin ve sermaye için güven limanının tesis edilmesi gerektiğine işaret eden Akşener, şunları söyledi:

"Sizi, İYİ Parti Genel Başkanı olmanın ötesinde, bu ülkenin sorumlu bir vatandaşı olarak, derhal şu adımları atmaya davet ediyorum. Öncelikle hamasi nutuklarla günü geçiştirmek yerine, meselenin ciddiyetini kavrayın. Merkez Bankasına müdahaleden vazgeçin. Piyasa koşullarına uygun hareket edebilmesi için elini kolunu çözün. Sorun milli bekamızı ilgilendiriyor. O yüzden siyaset üstü bir yaklaşımla tüm partilerin ekonomi kurmayları ile sermaye örgütlerinin kurmaylarını bir araya getirip, yol haritası çıkarın. Sayın Cumhurbaşkanı, bu acil adımları ciddiyetle atmadığınız taktirde, kısa süre içinde Türkiye'nin tekrar IMF'lik hale geleceğinden emin olunuz.
İşte o andan itibaren milletimizin ve ülkemizin sırtına binecek yüklerin vebali üzerinizde olacaktır. Biz, sorumlu ve dikkatli adımlarla bu badireyi de atlatacağımıza inanıyoruz."

PARTNERFantazileri unutun! Cinsel istediği arttıran en etkili 5'li!Fantazileri unutun! Cinsel istediği arttıran en etkili 5'li!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (2)
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.