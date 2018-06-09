MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin Kuzey Irak'ın kuzeyine yaptığı operasyonu eleştirenlere ilişkin, "Afrin operasyonundan da rahatsız oldunuz, neden, kim adına? Türkiye bir beka mücadelesi, güvenlik harekatı yapıyor. Bu beyler ABD'nin, PKK'nın, FETÖ'nün davulunu çalıyor, onların sözcülüğünü yapıyor, yazıklar olsun."
Kırkağaç ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Akçay, MHP ilçe teşkilatınca düzenlenen iftara katıldı.
Burada konuşan Akçay, 25 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe gireceğini, bunun için siyasi partilerin, cumhurbaşkanı adaylarının milletin oyunu istediğini belirtti.
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hükümette çok başlılığa son veren, tek başlı ve güçlü hükümetin kurulacağı bir yapı. Davul başkasında tokmak başkasında olmayacak" diyen Akçay, milletin kime neden oy vermesi gerektiğini iyi düşünmesi gerektiğine dikkati çekti.
Cumhur İttifakı'nın milli ve yerli bir ittifak olduğunu, karşılarındaki ittifakın ise yıkmaya, bozmaya, eskiye dönmeye talip olduğunu dile getiren Akçay, "Kaosa oynuyorlar, sokaklara oynuyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı bütün hamlelere karşı çıkıyorlar, bu bir yıkım ittifakıdır. Seçimlerde milletimiz yapım ittifakına itibar edecektir." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde de çok ciddi operasyonlar yaptığına işaret eden Akçay, CHP'in, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, sözcülerini şikayet etmeye, eleştirmeye başladığını belirtti.
Kandil'e Türk bayrağının eninde sonunda dikileceğini ifade eden Akçay, "PKK, Amerika, Avrupa bundan rahatsız peki ey CHP sen neden rahatsızsın. Afrin operasyonunundan da rahatsız oldunuz neden kim adına. Türkiye bir beka mücadelesi, güvenlik harekatı yapıyor. Bu beyler ABD'nin, PKK'nın, FETÖ'nün davulunu çalıyor, onların sözcülüğünü yapıyor, yazıklar olsun." diye konuştu.
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