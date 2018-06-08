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"Bu bir ekonomik darbe"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Bu Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ahmet Fakıbaba seçimi değil, Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiği, bir yol ayrımı seçimi" - "Ne oldu da dolar böyle yükseldi? Bu bir ekonomik darbe emin olun. Eğer biz Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı yüksek bir oyla çıkarsak, dolar 4 liraya inecektir"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, döviz kurundaki yükselişe ilişkin, "Ne oldu da dolar böyle yükseldi? Bu bir ekonomik darbe emin olun. Eğer biz Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı yüksek bir oyla çıkarsak, dolar 4 liraya inecektir." dedi.

Fakıbaba, Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra beraberindekilerle AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, partililerle görüşen Fakıbaba, devlet ve özel sektör iş birliğiyle yaptırılan bir tekstil fabrikasının açılışını da gerçekleştirdi.

Fakıbaba, ardından bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AK Parti'nin kısa süre içinde Türkiye'de önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Fakıbaba, bu çalışmaların devamı için 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

Fakıbaba, turizmiyle ön plana çıkan Halfeti'de organik tarım çalışmaları da yürüttüklerini dile getirerek, bunun her anlamda ilçeye katkı sunacağını belirtti.

- "24 Haziran akşamı dolar düşecek"

Seçimlerin Türkiye için önemine dikkati çeken Bakan Fakıbaba, "Bu seçim gerçekten Türkiye için önemli bir seçim. Bu Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ahmet Fakıbaba seçimi değil, Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiği bir yol ayrımı seçimi. Bu bakımdan çok samimi olarak söylüyorum, ne oldu da dolar böyle yükseldi, bu bir ekonomik darbe emin olun. Eğer biz Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı yüksek bir oyla çıkarsak, dolar 4 liraya inecektir." dedi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'nin, 24 Haziran seçimlerinden de birinci parti olarak çıkacağına inandığını vurgulayarak, rakip partilerin ise Türkiye'ye bir şey veremeyeceğini sözlerine ekledi.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba gıda Halfeti Şanlıurfa

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