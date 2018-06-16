"Bu davayı ciddiye alalım"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu hainler 15 Temmuz'da başarılı olsalardı bugün mezar taşlarımız bile olmayacaktı. Belki yedi ceddimizi temizleyeceklerdi. Onun için bu davayı çok ciddiye alalım." dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaşan Zeybekci, muhteşem bir ramazan ayını geride bıraktıklarını, bir geleneği sürdürmek adına vatandaşlarla iftar ve sahurda bir araya geldiklerini söyledi.

Dertli ve yüreği yanık bir davanın mensupları olduklarını dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu dava yüreği yananların davasıdır. Şöyle dönüp bakarsak geçmişimize, yüreğimizin ne kadar yandığını tek tek anlatmaya gerek yok. Menderes'in katledilmesinden başlayıp ondan sonraki sürece bakacak olursak hakikaten öyle pek gülecek ya da sevinecek bir geçmişimizin olmadığını hep beraber görürüz. Bu hainler 15 Temmuz'da başarılı olsalardı bugün mezar taşlarımız bile olmayacaktı. Belki yedi ceddimizi temizleyeceklerdi. Onun için bu davayı çok ciddiye alalım."

Zeybekci, herkesin tarafının belli olması gerektiğini ifade etti.