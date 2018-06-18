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"Bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Yerli ve milli eksende güdülecek politikalar neticesinde Türkiye'nin bugün kavuştuğu noktayı daha ileriye taşımak için, gençlerimizin daha müreffeh ve standartları yüksek bir ülkede yaşaması için, aynen ecdadımızın tarihte olduğu gibi milletler ailesi içinde itibarlı yerini tekrardan sapasağlam alabilmesi için bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor" - "Pazar günü sandık başına gittiğinizde bileceksiniz ki pazartesi günü bir hükümet iş başında olacak, bir Meclis fonksiyonunu ifa edecek ve Türkiye'yi kalkındıracak, büyütecek"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Yerli ve milli eksende güdülecek politikalar neticesinde Türkiye'nin bugün kavuştuğu noktayı daha ileriye taşımak için, gençlerimizin daha müreffeh ve standartları yüksek bir ülkede yaşaması için, aynen ecdadımızın tarihte olduğu gibi milletler ailesi içinde itibarlı yerini tekrardan sapasağlam alabilmesi için bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSAB) havlu üretiminde çalışanlarla bir araya geldiği yemekte, Türkiye'nin 24 Haziran itibarıyla çok önemli bir seçime gittiğini anımsattı.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de son 16 yılda çok şeyin değiştiğini ve geliştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ayakta kalması, güçlenmesi ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesinin önemini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 60 yılda sistem tartışmalarıyla zaman kaybettiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef ülkemiz her 10 yılda bir darbelere maruz kaldı. Başbakanlar asıldı, bugün dahi nasıl vefat ettiğini araştırarak tespit edemediğimiz, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız var. Sürekli ekonomik kaosların yaşandığı, ülkemizin adeta bir karpuz gibi sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, irtica-gerici-laik diye ayrıldığı günleri yaşadı. Esasen bunlar bu milletin karakterinde olan şeyler değil. Bu milletin karakterinde birlik var. Bu milletin inancında ruh var, birlik var, beraberlik var. Ama maalesef bu suni gündemlerle Türkiye sürekli kan kaybetti, zaman kaybetti."

AK Parti'nin 2001 yılında "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla yola çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Biz iktidara geldiğimizde ne yeni petrol kuyuları bulduk, ne altın rezervleri keşfettik ne de bizim kasalarımız dolup taşıyordu. Ama hizmet ettik. Birçok alanda hizmet ettik. Bugün 16 yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek duruma geldik. Türkiye neredeyse 4 kat büyüdü." diye konuştu.

- "Mertçe bizimle çarpışmak yerine taşeron örgüt kullanıyorlar"

Çavuşoğlu, 100 yıl önce 7 düvelin bir araya gelerek Türk milletini bu topraklardan sürmeye çalıştığına değinerek, şöyle devam etti:

"Bunlar o tarihten itibaren vazgeçmediler. 100 yıl boyunca Türkiye'yi sürekli kontrol altında tutmak, Türkiye ne uzasın, ne kısalsın emekler vaziyette olması için yapmadık iş, çevirmedik dümen kalmadı bunlarda. Bu tarihlerde, 100 yıl sonra bunların torunları bir kez daha bizim coğrafyamıza ellerinde cetvellerle gelerek harita çizmeye çalışıyorlar. Bunun için de göğüs göğüse, mertçe bizimle çarpışmak yerine taşeron örgüt kullanıyorlar. PKK, DEAŞ, FETÖ'yü kullanıyorlar. Kendileri cesaret edemiyorlar. Yerli ve milli eksende güdülecek politikalar neticesinde Türkiye'nin bugün kavuştuğu noktayı daha ileriye taşımak için, gençlerimizin daha müreffeh ve standartları yüksek bir ülkede yaşaması için, aynen ecdadımızın tarihte olduğu gibi milletler ailesi içinde itibarlı yerini tekrardan sapasağlam alabilmesi için bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor."

- "Kazanamayacaklarını bildikleri için de çıldırıyorlar"

Türkiye'nin yeni bir döneme evrildiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Artık o koalisyonlu dönemle, vesayet ve darbe dönemleri geride kaldı. Ekonomik krizlerin olduğu dönemler geride kalacak. Pazar günü sandık başına gittiğinizde bileceksiniz ki pazartesi günü bir hükümet iş başında olacak, bir Meclis fonksiyonunu ifa edecek ve Türkiye'yi kalkındıracak, büyütecek. Bizim buna ihtiyacımız var, yerimizde çok saydık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, birilerinin geçmişi vadederek, bu ülkenin kalkınmasını istemediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Niye istemiyorlar biliyor musunuz? Çünkü Tayyip Erdoğan varlığını koruduğu müddetçe bir şekilde ona karşı kazanamayacaklarını biliyorlar. Kazanamayacaklarını bildikleri için de çıldırıyorlar. Tayyip Erdoğan düşmanlığı adeta ülkeye düşmanlık seviyesine getirmiş bu adamları. 'Yazık.' diyorum ben bunlara. 'Tayyip Erdoğan gitsin de ülke mahvolsun, işgal olsun, hatta batsın.' diyenler noktasına savrulduğunu görüyoruz biz muhalefetin."

Daha sonra Politeks İplik Fabrikası çalışanlarıyla sohbet eden Çavuşoğlu'na, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

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24 haziran Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa seçim

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