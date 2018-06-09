"Bu ittifakın devam etmesini istiyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Cumhur İttifakı'nın devam etmesinden yana olduklarını belirterek, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "Yenikapı ruhu" ile ortaya çıkan birlik ve beraberliğin devlet ve millet için gerekliliğine inandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta özel bir tesiste düzenlenen sahur programında gazetecilerle bir araya gelen Aycan, partilerinin seçimler için çok ciddi hazırlık yaptığını ifade etti.

Partisinin üç yıldır ülke gündemine yön verdiğini kaydeden Aycan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem anayasa değişikliğinde hem seçim oluşumunda hem de Cumhur İttifakı sırasında (MHP) çok önemli kararlar verdi. Ülkenin şartları ve içerisinde bulunduğu durum nedeniyle Cumhur İttifakı'nı zorunlu görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın adaylığını önce biz gündeme getirdik ve destekliyoruz. Cumhurbaşkanı bizim de cumhurbaşkanı adayımız olduğu için her gittiğimiz yerde onun için oy istiyoruz. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ama milletvekili seçiminde tabii ki partimiz ve adaylarımız için oy istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin, Meclis'te güçlü bir grup kurmasını istiyoruz. Böylece hem hükümete destek vermek hem de politikalarımızı, hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz."