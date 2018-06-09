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"Bu ittifakın devam etmesini istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 04:04 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan: - "Özellikle 15 Temmuz sonrasında 'Yenikapı ruhu'yla ortaya çıkan birlik ve beraberliğin devletimiz için, milletimiz için çok gerekli olduğuna inanıyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Cumhur İttifakı'nın devam etmesinden yana olduklarını belirterek, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "Yenikapı ruhu" ile ortaya çıkan birlik ve beraberliğin devlet ve millet için gerekliliğine inandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta özel bir tesiste düzenlenen sahur programında gazetecilerle bir araya gelen Aycan, partilerinin seçimler için çok ciddi hazırlık yaptığını ifade etti.

Partisinin üç yıldır ülke gündemine yön verdiğini kaydeden Aycan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem anayasa değişikliğinde hem seçim oluşumunda hem de Cumhur İttifakı sırasında (MHP) çok önemli kararlar verdi. Ülkenin şartları ve içerisinde bulunduğu durum nedeniyle Cumhur İttifakı'nı zorunlu görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın adaylığını önce biz gündeme getirdik ve destekliyoruz. Cumhurbaşkanı bizim de cumhurbaşkanı adayımız olduğu için her gittiğimiz yerde onun için oy istiyoruz. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ama milletvekili seçiminde tabii ki partimiz ve adaylarımız için oy istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin, Meclis'te güçlü bir grup kurmasını istiyoruz. Böylece hem hükümete destek vermek hem de politikalarımızı, hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz."

Sefer Aycan, Cumhur İttifakı'nın devamından yana olduklarını dile getirdi.

"Yenikapı ruhu"na vurgu yapan Aycan, "Bu beraberliğin, bu ittifakın devam etmesini istiyoruz. Özellikle 15 Temmuz sonrasında 'Yenikapı ruhu'yla ortaya çıkan birlik ve beraberliğin devletimiz için, milletimiz için çok gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aycan, yeni hükümet sisteminin yerleşmesi için 5 yıla ihtiyaç duyulacağı öngörüsünde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerinden, herhangi bir açıklamayla ittifaka zarar vermemeleri konusunda özen göstermelerini istediğini aktaran Aycan, "Bunun en az 5 yıl daha sürmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu deklare etti. 2023, 2053 hatta 2071 rakamlarını söylüyor ama birileri bundan rahatsız oluyor, birileri bunu kaşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında ittifakın bozulması için uğraşıyorlar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cumhur ittifakı Kahramanmaraş MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan

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