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"Bu kirli ittifakı niye yapıyorsunuz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Selahattin Demirtaş denen adam Muharrem İnce ile yan yana geliyor. Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, dağdaki terörist başı Türkiye'ye meydan okuyor. Niye? Ne veriyorsunuz ne alıyorsunuz, ne için yapıyorsunuz bu iş birliğini? Bu kirli ittifakı niye yapıyorsunuz açıklayın bunu millete" - "Ne olursa olsun bu vatan, birkaç çapulcuya bırakılmayacak. Teröristlerle oy uğruna yandaşlık yapılmayacak bir anlayış olması gerekiyor ama biz bunu bugün göremiyoruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Selahattin Demirtaş denen adam Muharrem İnce ile yan yana geliyor. Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, dağdaki terörist başı Türkiye'ye meydan okuyor. Niye? Ne veriyorsunuz, ne alıyorsunuz, ne için yapıyorsunuz bu iş birliğini? Bu kirli ittifakı niye yapıyorsunuz açıklayın bunu millete." dedi.

Çavuşoğlu, Nilüfer ilçesindeki bir konserve fabrikasında işçilerle bir araya geldiği öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin seçim beyannamesinde 146 projenin olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi büyütmek için birçok hedef ortaya koyduklarını aktaran Çavuşoğlu, yurt içi ve yurt dışında teröristlerle canla, başla mücadele ettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığını açıkladıktan sonra Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen, cumhuriyetin partisi olduğunu söyleyen bir partinin cumhurbaşkanı adayı, Selahattin Demirtaş'ın hangi aklına ihtiyaç duyuyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu neden yapıyor? Selahattin Demirtaş kim? Bu ülkeye ne fayda sağladı? Kan ve gözyaşı üretmekten, gencecik fidanları toprağa döken teröristlerle yan yana yürümekten, onlara kalkan olmaktan, omuz vermekten başka Selahattin Demirtaş bu ülkeye ne fayda verdi ki Muharrem İnce yanına gitti?"

- "Türkiye, hepimizin ortak paydasıdır"

Bu hareketlerin Atatürk'ün partisi, cumhurun varisi olmaya yakışmadığına işaret eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin geldiği nokta teröristlerle kol kola, yan yana olma noktasıdır. Türkiye'yi ve vatanı düşünen olmaktan çıkmış, 'Nasıl olur da Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürürüm, gerekirse Türkiye elimden gitsin' noktasına savrulmuştur. Bunların Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, Türkiye düşmanlığına dönüşmüştür. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz, onu devirmek isteyebilirsiniz ama bu düşünceniz sizin Türkiye'ye düşmanlık etmenize sebep teşkil edemez, etmemelidir. Çünkü Türkiye, hepimizin ortak paydasıdır. Selahattin Demirtaş denen adam Muharrem İnce ile yan yana geliyor. Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, dağdaki terörist başı Türkiye'ye meydan okuyor. Niye? Ne veriyorsunuz, ne alıyorsunuz, ne için yapıyorsunuz bu işbirliğini? Bu kirli ittifakı niye yapıyorsunuz, açıklayın bunu millete."

- "Yazıklar olsun"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Kendisi 'Eğer Muharrem İnce kazanırsa Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız' diyor. Yazıklar olsun. Cumhuriyetin varisi olduğunu iddia eden, Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden bu güruha yazıklar olsun." dedi.

Çavuşoğlu, ülkenin mukadderatına ve geleceğine tesir edece bir oyun oynandığını, herkesin bunu düşünmesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanını sevmeyebilirsiniz, bu ülkeyle ilgili farklı rüyalarınız, hayalleriniz olabilir. Ne olursa olsun bu vatan, birkaç çapulcuya bırakılmayacak. Teröristlerle oy uğruna yandaşlık yapılmayacak bir anlayış olması gerekiyor ama biz bunu bugün göremiyoruz." ifadesini kullandı.

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