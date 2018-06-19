Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Selahattin Demirtaş denen adam Muharrem İnce ile yan yana geliyor. Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, dağdaki terörist başı Türkiye'ye meydan okuyor. Niye? Ne veriyorsunuz, ne alıyorsunuz, ne için yapıyorsunuz bu iş birliğini? Bu kirli ittifakı niye yapıyorsunuz açıklayın bunu millete." dedi.

Çavuşoğlu, Nilüfer ilçesindeki bir konserve fabrikasında işçilerle bir araya geldiği öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin seçim beyannamesinde 146 projenin olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi büyütmek için birçok hedef ortaya koyduklarını aktaran Çavuşoğlu, yurt içi ve yurt dışında teröristlerle canla, başla mücadele ettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığını açıkladıktan sonra Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen, cumhuriyetin partisi olduğunu söyleyen bir partinin cumhurbaşkanı adayı, Selahattin Demirtaş'ın hangi aklına ihtiyaç duyuyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu neden yapıyor? Selahattin Demirtaş kim? Bu ülkeye ne fayda sağladı? Kan ve gözyaşı üretmekten, gencecik fidanları toprağa döken teröristlerle yan yana yürümekten, onlara kalkan olmaktan, omuz vermekten başka Selahattin Demirtaş bu ülkeye ne fayda verdi ki Muharrem İnce yanına gitti?"