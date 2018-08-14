"Bu meseleleri çözecek irademiz, gücümüz var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde, yaşadığımız bu sıkıntıyı da aşacağız. Bu meseleleri çözecek irademiz, mukavemetimiz, aklımız, enerjimiz, gücümüz var." dedi. Ünal, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"na katıldı. Sempozyumda, "Siyasetin ve Devletin Dönüşümünde AK Parti" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapan Ünal, AK Parti'nin en önemli özelliğinin karşılaştığı zorlukları aşma kabiliyeti olduğunu vurguladı. AK Parti'nin yaşanan krizleri çözmede ve demokrasiyi öncülemede ortaya koyduğu siyasi tavrın önemine değinen Ünal, "AK Parti, kurulduğu günden bugüne kadar demokrasinin, demokratik siyasetin yaşadığı, krizlerin çözümünde, karşılaştığı zorlukları aşma kabiliyetinde çok büyük bir sınav vermiştir. Bu yönüyle AK Parti, bir iddia değil, ispattır. AK Parti, bizim birçok sualimizin cevabıdır." dedi. - "AK Parti'yi bir millet hareketi olarak görmemiz gerekir"

CHP'nin ilk defa bir şey yapmak istediğini belirten Ünal, şöyle devam etti: "CHP dedi ki; ‘Ben de bir seçim sistemi kuracağım ve kendi müşahitlerimle sandıkları yakından izleyeceğim ve o ıslak imzalı tutanakları sisteme girerek, yıllardan beri AK Partinin, daha öncesinde Refah Partisinin yaptığı sistemi ben de işleteceğim.’ Bu sistemi maalesef işletemedi. Çünkü bir siyasi hareketi ayakta tutan en aşağıdaki adamın duygusudur. Onun duygusuyla, en tepedeki liderin duygusu birleştiğinde işte o zaman bunun adı bir siyasi hareketten ziyade, bir millet hareketi olmayı hak eden bir durumdur. O yüzden AK Parti'yi partilerden bir parti olarak göremeyiz, AK Parti'yi bir millet hareketi olarak görmemiz gerekir." - "AK Parti'yi bir millet aşkı hikayesi olarak görüyoruz" Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğini oluşturan kimyayı, onun inanç, duygu, düşünce, değer dünyasının da anlaşılması gerektiğini belirterek, AK Parti siyaseti konuşulurken, adanmışlık ve aidiyet gibi liderliğin de değer, duygu, inanç, cesaret, dürüstlük ve bütün bunlarla kurduğu ilişkinin ahlakının da konuşulması gerektiğini söyledi.

AK Parti'yi konuşurken, aynı zamanda ahlakın da kaçınılmaz olarak konuşulduğuna işaret eden Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adanmışlığın, dürüstlüğün ve cesaretin en güzel şeklini defalarca sınanmış ve bedeli ödenmiş olarak görürüz. Ziya Paşa'nın meşhur sözü vardır ya (Ainesi iştir kişini lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.)" ifadesini kullandı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik kollarından itibaren değerlendirildiğinde, defalarca hem kişisel ilişkilerinde hem milletiyle kurduğu ilişkide hem yaşadığı krizlerde her sınanmasının bedeli ödenmiş ve iddiası ispat edilmiş bir duruşu gösterdiğine dikkati çekti. Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu: "AK Parti'yi bir millet aşkı hikayesi olarak görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini de milletine aşık bir adamın hikayesi olarak görüyoruz. Bir millet aşkı hikayesi ve milletine aşık bir adamın hikayesi birleştiğinde tam da bugünlerde ortaya çıkan büyük bir millet mukavemetini görüyoruz. Saldırılar karşısında milletin nasıl kenetlendiğini, nasıl mukavemet gösterdiğini, nasıl birlik ve beraberlik sergilediğini görüyoruz. Eğer bir güç varsa bu aziz milletin yüksek mukavemetidir ve o mukavemetin altında yatan birlikteliği, beraberliği oluşturan inanç, duygu ve düşünce birlikteliğidir. Bunun da merkezinde, mihenginde Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği yatmaktadır."