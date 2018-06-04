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"Bu millet biliyor artık kimin polemik, kimin icraat yaptığını"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Bu millet biliyor artık kimin konuştuğunu, kimin iş yaptığını, kimin polemik yaptığını, kimin icraat yaptığını. Bu işler polemikle, kavgayla olmaz. Eğer bu işler konuşarak olsaydı, ormanlar kralı aslan değil papağan olurdu"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu millet biliyor artık kimin konuştuğunu, kimin iş yaptığını, kimin polemik yaptığını, kimin icraat yaptığını. Bu işler polemikle, kavgayla olmaz. Eğer bu işler konuşarak olsaydı, ormanlar kralı aslan değil papağan olurdu." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yapılacak yeni feribot iskelesinin temel atma töreninde, ilçenin her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi.

Yeni feribot iskelesinin yapılması için emeği geçenlere teşekkür eden Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Yeni iskele, mevcut iskelenin 1,5 kilometre gerisine yapılacak. Çok modern bir iskele olacak. 41 bin 708 metrekarelik alana inşa edilecek iskele, bölgenin özellikle ağır vasıta ulaşımına da büyük katkı sunacak. Gelibolu'ya her geldiğim günden beri esnafımız, belediye başkanımız ve partili arkadaşlarımız burada bir ihtiyaç olduğunu, bu yoğunluğun azaltmak gerektiğini, esnafımızın trafikte sorun yaşadığını ifade ettiler. Bunun planlaması yapıldı, konuşuldu. Şaka bir yana 40 milyon bedeli var bu işin. Bu 40 milyon bedeli zaman zaman zarar ettiği iddia edilen Çanakkale'nin kurumu GESTAŞ ödeyecek. Bu millet biliyor artık, kimin konuştuğunu, kimin iş yaptığını, kimin polemik yaptığını, kimin icraat yaptığını. Bu işler polemikle, kavgayla olmaz. Eğer bu işler konuşarak olsaydı, ormanlar kralı aslan değil, papağan olurdu."

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da Gelibolu'nun sadece bir iskele değil önemli bir sosyal tesis kazandığını vurguladı.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ise yıllardır planlanan Gelibolu'nun altın gerdanlık projesinin en önemli ayağını oluşturan feribot iskelesinin temelinin atılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla yeni iskelenin temeli atıldı.

Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile çok sayıda davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Turan Çanakkale

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