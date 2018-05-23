"Bu millet, gönül coğrafyamızın son kalesi"

NİĞDE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın yardımı bizimle beraber, bu milletle beraber. Çünkü bu millet, özellikle gönül coğrafyamızın son kalesi, son gücü." dedi.

Eroğlu, temel atma ve açılış töreni için geldiği Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Eroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son 15 yılda Niğde'ye 13 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, sözünü verdikleri 69 projenin 51'ini tamamladıklarını,18 projenin ise devam ettiğini söyledi.

Sulama birliklerinin DSİ kontrolüne alındığını aktaran Eroğlu, şunları dile getirdi:

"Kanun çıktı ve sulama birliği başkanları olarak DSİ elemanlarını tayin ettik. Pazartesi günü imzaladım. Artık bütün sulama birlikleri DSİ tarafında teslim alındı. Çiftçilerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. DSİ bundan böyle çiftçilerimizin en yakın dostu olacak, emrinde olacak."

Ziyaretin ardından Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıtan Bakan Eroğlu, Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı da ziyaret etti.