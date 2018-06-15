Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kin, nefret ve düşmanlıkla bu millet, liderini kimseye yedirmez. Çünkü milletimizin liderine olan sevgisi, saygısı, sadakati, kin, nefret ve düşmanlığı yok etmeye muktedirdir. Sandıkta sevgi, saygı, birlik kazanacak, dirlik kazanacak. İnşallah kin ve nefret ittifakı kaybedecek." dedi.

Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleri için ittifaklar yapıldığını anımsattı.

Muhalefet partilerinin "Millet İttifakı" yaptığını hatırlatan Bozdağ, "İttifakın içerisindeki partiler birbirine benziyor mu? Saadet Partisinin 100 kalem görüşünden 1 kalem görüşü CHP ile örtüşüyor mu? Yok. Hiç ortak noktaları yok bunların. Ama bir aradalar. Bir de bunların resmi olmayan ortakları var. Gizli ortakları. Ama o da çok açık ortada HDP." diye konuştu.

Bozdağ, HDP'nin resmi ittifakın içerisinde olmadığını ama ittifakın gayriresmi müttefiki olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı noktada birleşiyorlar. Şimdi HDP'yi, CHP'yi, Saadet'i ve diğer içerisinde olan partileri bir araya getiren motivasyon nedir? 'Daha iyi bir Türkiye olsun' motivasyonu mudur? 'Büyük Türkiye' motivasyonu mudur? Hayır, bunları bir araya getiren yegane motivasyon emin olun, kindir, nefrettir ve düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan kin, duydukları düşmanlık ve nefrettir. Bunlar Millet İttifakı değil kin, nefret ve düşmanlık ittifakıdır. Net söylüyorum, kinlerini, nefretlerini ve düşmanlıklarını rehber edinmiş, onun peşinden koşuyorlar. Allah aşkına kinin, nefretini rehber eden insanların bu memlekete vereceği ne olabilir. Hiçbir şey olamaz. Sevgiyi, saygıyı yok etmek insanlar arasındaki irtibatı koparmak, kardeşliğimize, birliğimize zarar ziyan vermek dışında bir şey yapabilirler mi? Peki bunların hepsi neden Cumhurbaşkanımıza karşı bir araya geliyorlar. Cumhurbaşkanımız bu kini, nefreti ve düşmanlığı hak edecek hangi işi yaptı? PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, FETÖ'nün, DEAŞ'ın belini kırdı da milletine, devletine ihanet mi etti? Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin gelecekte bölünmesine yol açacak bir terör koridoru ve terör yapılanmasına son veren adımları bütün riskleri alarak attı da milletimize ihanet mi etti? Şehir hastaneleri ve sağlıktaki devrimlerle milletimizin sağlığına dünyanın en önemli yatırımlarını yaptı da ihanet mi etti?"