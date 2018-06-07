"Bu millet, paşasının apoletlerinin sökülmesi tehdidini sana yedirir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Birileri hızını alamıyor, PKK'ya Afrin'i dar eden 'Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim' diyor. Sıkıysa sök. Bu millet, teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak onlara orayı dar eden paşasının apoletlerinin sökülmesi tehdidini sana yedirir. 24 Haziran'da da yedirecek." dedi. Çavuşoğlu, Mustafakemalpaşa ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sağlığın insanın hayatındaki önemini idrak eden bir anlayışıyla bu alanda yeni ve çok değerli atılımlar yaptığını belirtti. Sağlık alanında yapılan hizmetlerin millete yapılan en önemli hizmet olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz geldiğimizde ülkemizdeki yıllık sağlık yatırımları sadece 18,7 milyar liraydı. Bugün ulaştığımız rakam, bir yılda 117 milyar lira. Geldiğimizde 387 bin olan sağlık personeli, bugün 917 bine ulaştı." diye konuştu. AK Parti'nin yatırımlarıyla ülkeyi geliştirdiğini, vatandaşın yaşam standartlarının kalitesini artırdığını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen en büyük on projeden altısı yapıldı. Kanal İstanbul, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Boğaz Köprüsü, 2023'te hizmete girecek 18 Mart Çanakkale Köprüsü. Hızlı trenlerin vızır vızır dolaşıyor olması, hava yollarının adeta halkın yolları olması, üniversitelerin 77'den 200'e çıkması... Her öğrencinin ayağına üniversite götürüyoruz. Eskiden 2 milyon öğrenci üniversite sınavına giriyor, 200 bini kazanıyordu. Şimdi 2 milyonu da üniversitede okuyor. Birileri 'Kanal İstanbul'u, yerli otomobil projesini durduracağım' diyor. Hızını alamıyor, 'Nükleer santralleri de durduracağım' diyor. Birileri hızını alamıyor, PKK'ya Afrin'i dar eden 'Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim' diyor. Sıkıysa sök. Bu millet, teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak onlara orayı dar eden paşasının apoletlerinin sökülmesi tehdidini sana yedirir. 24 Haziran'da da yedirecek." Çavuşoğlu, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adaylarının, Selahattin Demirtaş için gözyaşı döktüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: