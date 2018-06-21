"Bu millete kurşun sıkıyorsa gözünün yaşına bakmayız"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinin Kandil operasyonunda öldürüldüğü iddiasına ilişkin, "Bu bilgi doğru ya da doğru değilse de kim olursa olsun, bu kardeşi de olsa, eğer bu millete kurşun sıkıyorsa ve namluyu uzatıyorsa, milleti tehdit ediyorsa gözünün yaşına bakmayız." dedi.

Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ile Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın, kentte son dönemlerde 4 OSB kurulduğunu anımsattı.

Aydın, Adıyaman ile Türkiye'nin de büyüdüğünü belirterek, "Türkiye, 2017'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 ile dünyanın en çok büyüyen ekonomisi oldu. İhracatını 5 kat artırdı. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Bugün Türkiye'yi son 15 senede 3,5 kat büyütmüşüz. Ekonomik olarak bu kadar büyürken, terörle mücadelede bu kadar olumlu sonuçlar elde edilirken, bakıyorsunuz bir gecede dolar yükseltilmeye çalışılıyor. Ekonomi büyürken nasıl oluyor da kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin kredi notunu aşağı çekmeye çalışıyor. Bu da bir ekonomik operasyondur. Bu millet bugüne kadar nasıl bu oyunları bozduysa, bundan sonraki süreçte de yine bu oyunları bozacaktır." diye konuştu.