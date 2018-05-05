ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir derdimiz var, istiyoruz ki bu millete olan borcumuzu ödemeye çalışalım. Biz bu toprakların çocuklarıyız, mezarımız burada olacak. Çanakkale'de her türlü makam mevki geçer ama hatıramız, arkadaşlığımız, mezarımız buralarda olacak. O yüzden mahcup olmadan iş yapmak istiyoruz." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde belediye tarafından restore edilen hamamın açılışında yaptığı konuşmada, kentte yapılan her türlü açılışa ve temel atma törenine katılmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Ankara'da dün Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yüksek Seçim Kuruluna cumhurbaşkanı adayı için resmi evraklarını teslim ettiklerini anımsatan Turan, "Hemen yola çıktık buraya gelelim diye. Handır hamamdır bahane, biz hep halkımızla olmak için vesile aramaya çalışıyoruz. Biz hep milletimizle olmak için aracı bulmaya çalışıyoruz. O yüzden ifade ettiğim gibi bugün de bu güzel tesisin açılışı için bir araya geldik. Gelmişken belediyemizin sorunlarını dinliyoruz. Kaymakamımızla, muhtarlarımızla görüşüyoruz." diye konuştu.