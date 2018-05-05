ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir derdimiz var, istiyoruz ki bu millete olan borcumuzu ödemeye çalışalım. Biz bu toprakların çocuklarıyız, mezarımız burada olacak. Çanakkale'de her türlü makam mevki geçer ama hatıramız, arkadaşlığımız, mezarımız buralarda olacak. O yüzden mahcup olmadan iş yapmak istiyoruz." dedi.
Turan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde belediye tarafından restore edilen hamamın açılışında yaptığı konuşmada, kentte yapılan her türlü açılışa ve temel atma törenine katılmaya gayret gösterdiklerini belirtti.
Ankara'da dün Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yüksek Seçim Kuruluna cumhurbaşkanı adayı için resmi evraklarını teslim ettiklerini anımsatan Turan, "Hemen yola çıktık buraya gelelim diye. Handır hamamdır bahane, biz hep halkımızla olmak için vesile aramaya çalışıyoruz. Biz hep milletimizle olmak için aracı bulmaya çalışıyoruz. O yüzden ifade ettiğim gibi bugün de bu güzel tesisin açılışı için bir araya geldik. Gelmişken belediyemizin sorunlarını dinliyoruz. Kaymakamımızla, muhtarlarımızla görüşüyoruz." diye konuştu.
Turan, Eceabat'ın çok özel bir yer olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı topraklar bu topraklar, şehitlerimiz burada o yüzden hükümetimiz Tarihi Alan Başkanlığı gibi çok özel bir kurum kurarak, burada hizmetleri daha iyi yapalım, takip edelim, vizyoner çalışmalar yapalım diye bir büyük adım attı. Alan başkanlığımızın öncülüğünde köylerimize daha hizmet götürebilmek için altyapılarını, şehitliğimizin imarı olsun ne kadar bu bölgede yapılacak işler varsa yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bugün 30 binden fazla ziyaretçi girişi var alana bu on sene önce böyle değildi. Sadece 18 Mart'ta belli törenlerde insanların gelip gittiği, altyapıların büyük sorun olduğu mekanlar halindeydi."
Tarihi alanda önemli restorasyonlar yapıldığına işaret eden Turan, "Bir derdimiz var, istiyoruz ki bu millete olan borcumuzu ödemeye çalışalım. Biz bu toprakların çocuklarıyız, mezarımız burada olacak. Çanakkale'de her türlü makam mevki geçer ama hatıramız, arkadaşlığımız, mezarımız buralarda olacak. O yüzden mahcup olmadan iş yapmak istiyoruz. Üretmek istiyoruz bu üretme işini yaparken de herkesin motivasyonu var, ben milletvekiliyim bizi en çok motive eden hizmet aşkımızın yanında bir de halkımızın takdiri." ifadelerini kullandı.
Turan, seçimlere de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şimdi önümüzde bir seçim var. Eceabat'ta biz çok güzel işler yaptık. Eksiğimiz, yanlışımız olabilir. Ama bizim partimiz Eceabat'ta çok daha iyi yerlerde olmayı bence hak ediyor. Yıl 2002 AK Parti ilk defa bütçe yapıyor. Toplam Türkiye'nin devraldığı bütçesi 120 milyar. 2018 yılı sadece sağlık bütçesi 125 milyar. Türkiye büyüyor artık köprüyü mü anlatayım? Ezine OSB'yi mi anlatayım? Çevre yatırımlarını mı anlatayım? Gelibolu Eceabat karayolu hizmeti devam ediyor. Tüneller devam ediyor. Şimdi çevre yoluna başlayacağız."
Konuşmaların ardından hamamın açılışı yapıldı.
Törene, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile çok sayıda davetli katıldı.
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