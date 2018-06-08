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"Bu milleti sevmiyor, ülkeyi kucaklayamıyorsunuz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Yerli otomobil projesini durduracağım diyor. Birkaç cümle sonra Almanya'daki bir otomobil firmasını gezdiğinde karşılaştığı manzarayı hayranlık içinde anlatıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Sen yapmazsan başkalarının yaptığıyla övünür, onlardan hayranlıkla bahsedersin. Bu millete ait değilsiniz. Bu milleti sevmiyor, ülkeyi kucaklayamıyorsunuz" - "Siz, 'adalet kurultayı yapacağım' diyerek, Çanakkale'deki şehitlerimizin ruhuna azap edersiniz ancak. Sizin bu ülkeyle ilgili ufkunuz yok ama biz, hizmetkar olmaya geldik. Bu ülkeyi rasyonel manada kalkındırmaya geldik"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir cumhurbaşkanı adayının vaatlerine ilişkin, "Yerli otomobil projesini durduracağım diyor. Birkaç cümle sonra Almanya'daki bir otomobil firmasını gezdiğinde karşılaştığı manzarayı hayranlık içinde anlatıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Sen yapmazsan başkalarının yaptığıyla övünür, onlardan hayranlıkla bahsedersin. Bu millete ait değilsiniz. Bu milleti sevmiyor, ülkeyi kucaklayamıyorsunuz." dedi.

Çavuşoğlu, Orhangazi ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Sağlıklı Hayat Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün açılış töreninde, yapılan yatırımlarla vatandaşların hastalandığında yedi yıldızlı otel konforu sağlayacak ortamlarda tedavi edildiğini söyledi.

Geçmişte milletin gözünü boyamak, sandıkta oy almak için göstermelik temeller atıldığını, daha sonra bunların unutulduğunu ve yapılmadığını anlatan Çavuşoğlu, "Bunları hep yaşadık bu ülkede. Şükürler olsun artık her alanda insanımızın yaşam kalitesi yükseliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bir cumhurbaşkanı adayının meydan meydan dolaşarak AK Parti'nin attığı adımları durduracağını vadettiğini dile getirerek, "Bu nasıl bir siyaset anlayışı? Siyasetçi, yapacağı yatırımların, projelerin sunumunu yapar. Gençleri heyecanlandırır. Milleti ikna eder. Ülkeye bir ufuk çizer, dönüştürür, geliştirir." ifadelerini kullandı.

Bir cumhurbaşkanı adayının yıkımı vadettiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kimin adına, kimin için yakıp yıkıyorsun? Bu ülkeye sevdan, millete hizmet aşkın yok mu? Yok belli ki. Onun için yıkıyorsun. 'Yerli otomobil projesini durduracağım' diyor. Birkaç cümle sonra Almanya'daki bir otomobil firmasını gezdiğinde karşılaştığı manzarayı hayranlık içinde anlatıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Sen yapmazsan başkalarının yaptığıyla övünür, onlardan hayranlıkla bahsedersin. Bu millete ait değilsiniz. Bu milleti sevmiyor, ülkeyi kucaklayamıyorsunuz. Millete tepeden bakıyorsunuz. Yıllarca ötekileştirdiniz, horladınız. Kendinize ilişkin bir zümre kurdunuz. Statükocu bir grup oluşturdunuz. Tatlı su balığı gibi kendi suyunuzda yaşamaya devam ettiniz."

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz güçlü olmazsak emeklemeye devam ederiz. Dış güçler tarafından kontrol altında tutulan bir ülke olmaktan öteye geçemeyiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, birilerinin terörist cenazelerinde milletvekilleriyle ağlaştıklarını ifade ederek, "Siz ancak Türkiye'yi suçlayan raporların altına imza atabilirsiniz. FETÖ'cüler ile kol kola girerek, İstanbul'a kadar yürüyüp 'adalet yürüyüşü' yapabilirsiniz ancak. Siz, 'adalet kurultayı yapacağım' diyerek, Çanakkale'deki şehitlerimizin ruhuna azap edersiniz ancak. Sizin bu ülkeyle ilgili ufkunuz yok ama biz, hizmetkar olmaya geldik. Bu ülkeyi rasyonel manada kalkındırmaya geldik." görüşünü aktardı.

"At binenin, kılıç kuşananın." diyen Çavuşoğlu, "Martaval okuyanın, dedikodu yapanın, dışarıya özenenin değil, yerli ve milli olanın. Terörün ayağına basanın, onu yok edenin, milleti tahkim edenin, Türkiye'yi güçlü kılanındır. Biz bunu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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