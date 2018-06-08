Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir cumhurbaşkanı adayının vaatlerine ilişkin, "Yerli otomobil projesini durduracağım diyor. Birkaç cümle sonra Almanya'daki bir otomobil firmasını gezdiğinde karşılaştığı manzarayı hayranlık içinde anlatıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Sen yapmazsan başkalarının yaptığıyla övünür, onlardan hayranlıkla bahsedersin. Bu millete ait değilsiniz. Bu milleti sevmiyor, ülkeyi kucaklayamıyorsunuz." dedi.

Çavuşoğlu, Orhangazi ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Sağlıklı Hayat Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün açılış töreninde, yapılan yatırımlarla vatandaşların hastalandığında yedi yıldızlı otel konforu sağlayacak ortamlarda tedavi edildiğini söyledi.

Geçmişte milletin gözünü boyamak, sandıkta oy almak için göstermelik temeller atıldığını, daha sonra bunların unutulduğunu ve yapılmadığını anlatan Çavuşoğlu, "Bunları hep yaşadık bu ülkede. Şükürler olsun artık her alanda insanımızın yaşam kalitesi yükseliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bir cumhurbaşkanı adayının meydan meydan dolaşarak AK Parti'nin attığı adımları durduracağını vadettiğini dile getirerek, "Bu nasıl bir siyaset anlayışı? Siyasetçi, yapacağı yatırımların, projelerin sunumunu yapar. Gençleri heyecanlandırır. Milleti ikna eder. Ülkeye bir ufuk çizer, dönüştürür, geliştirir." ifadelerini kullandı.