OSMANİYE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bizim milletimiz olumsuz gelişmeleri, darbeleri, siyasi sabotajları sandık yoluyla aşmayı bildi. Bu milletin en büyük gücü sandıktır. O sebeple sandığa gitmek, milletin gücünün altını çizmektir" dedi.

Kadirli ilçesindeki programı sonrası Osmaniye il merkezine gelen Çelik, ilk olarak MHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ve partililerce karşılanan Çelik, bir süre Ersoy ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti Osmaniye İl Teşkilatı tarafından parti il binası önünde düzenlenen mitinge katılan Çelik, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde sandığa atılacak her bir oyun çok kıymetli olduğunu söyledi.

Çelik, 24 Haziran'ın bu ülkenin geleceğine vurulacak damga için çok önemli bir tarih olduğuna dikkati çekerek, "Bugünden itibaren hep beraber 24 Haziran'a kadar koşmamız gerek. Her bir oyun cumhurbaşkanımızı sandıktan güçlü bir şekilde çıkaracağını unutmayın." ifadesini kullandı.