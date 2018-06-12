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"Bu milletin en büyük gücü sandıktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 00:55 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - "Bizim milletimiz olumsuz gelişmeleri, darbeleri, siyasi sabotajları sandık yoluyla aşmayı bildi. Bu milletin en büyük gücü sandıktır. O sebeple sandığa gitmek, milletin gücünün altını çizmektir" - "Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki biz kadrolar sadece milletten talimat alırız. Sizin dışınızda kimsenin talimatını dinlemeyiz"

OSMANİYE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bizim milletimiz olumsuz gelişmeleri, darbeleri, siyasi sabotajları sandık yoluyla aşmayı bildi. Bu milletin en büyük gücü sandıktır. O sebeple sandığa gitmek, milletin gücünün altını çizmektir" dedi.

Kadirli ilçesindeki programı sonrası Osmaniye il merkezine gelen Çelik, ilk olarak MHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ve partililerce karşılanan Çelik, bir süre Ersoy ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti Osmaniye İl Teşkilatı tarafından parti il binası önünde düzenlenen mitinge katılan Çelik, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde sandığa atılacak her bir oyun çok kıymetli olduğunu söyledi.

Çelik, 24 Haziran'ın bu ülkenin geleceğine vurulacak damga için çok önemli bir tarih olduğuna dikkati çekerek, "Bugünden itibaren hep beraber 24 Haziran'a kadar koşmamız gerek. Her bir oyun cumhurbaşkanımızı sandıktan güçlü bir şekilde çıkaracağını unutmayın." ifadesini kullandı.

Seçimlere iki unsurun girdiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Birisi büyük projelere imza atmış ve gerçekleştirmiş, milletimizin önündeki badirelerin atlatılmasında ustaca kaptanlık yapmış, vadettiği iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun karşısında ise birden çok aday yok. Hepsi birleşmiş, 'Cumhurbaşkanımızı nasıl engelleriz, nasıl durdururuz, bu milleti nasıl geriletiriz?' diye sadece anti tez üretiyorlar. Bizim siyasetimiz, ülkemiz içinde, bölgemiz içinde, dünya içinde oksijen üreten bir siyasettir. İnsanların daha iyi hedeflere varmasını sağlayan bir siyasettir. Diğerleri ise konuştuklarında sadece karbondioksit üretiyorlar. Bu ülkenin büyük yürüyüşünü engellemeye, zehirlemeye çalışıyorlar."

- "Bu milletin en büyük gücü sandıktır"

Türk milletinin çok partili hayata geçtiği günden bugüne bütün sıkıntılarını sandık yoluyla aşmayı bildiğini hatırlatan Bakan Çelik, "Bizim milletimiz olumsuz gelişmeleri, darbeleri, siyasi sabotajları sandık yoluyla aşmayı bildi. Bu milletin en büyük gücü sandıktır. O sebeple sandığa gitmek, milletin gücünün altını çizmektir. Türkiye'nin tek sahibi sizsiniz, patronu sizsiniz, siz ne derseniz o olur." diye konuştu.

Geçmişte darbelerle, muhtıralarla iktidarın terk edilmesinin marifet sayıldığını belirten Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Darbeler yapıldığında '6 kere gittim, 7 kere geldim' demek, iktidarı terketmek marifet sayılıyordu. AK Parti döneminde ise sizin verdiğiniz emanete asla hıyanet edilmedi. 27 Nisan'da bir muhtıra yayınlamaya çalıştılar. Ama hükümetimiz tarihte ilk kez bu muhtıraya cevap verdi ve yapılmak istenen şey verilen bu yanıtla birlikte sıradan bir kağıt parçasına döndü. Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki biz kadrolar sadece milletten talimat alırız. Sizin dışınızda kimsenin talimatını dinlemeyiz. Türkiye'nin geçmişte iktidara gelirken milletin sesine kulak veren ama iktidara geldiğinde sesini, sözünü unutan çok siyasi hareket gördü. Ama bizim siyasetimizin en başından beri prensibi şudur. Seçim zamanlarında huzurunuza geldiğimizde nasıl sesinize kulak veriyorsak, sizin sözlerinizle konuşuyorsak, iktidara geldikten sonra da kulağımız sadece sizin sesinize açıktır. Onun dışında talimat alacağımız hiç kimse yoktur. Amirimiz millettir."

Ömer Çelik, 24 Haziran seçimlerinin sadece cumhurbaşkanı ya da siyasi iktidar seçmekten öte bir şey olduğunun altını çizerek, "Bu seçim, Türkiye davasına destek vermektir. Partimize ve Sayın Erdoğan'a verilen her oy, Türkiye davasına verilen oydur. Öz güvenini büyütme, bir zamanlar hasta adam olarak anılan günlere dönmeme, ekonomimizi, demokrasimizi büyütme davasıdır. Mazlum halklara uzanan elimizi kuvvetlendirme davasıdır. Her oy, FETÖ, DHKP-C, PKK'ya ve ülkemiz topraklarında gözü olanlara verilecek en sert yanıttır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Osmaniye

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