"Bu, milletin iradesine ambargo koymaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Yeniden parlamenter sisteme dönmek isteyenler var. Bu, milletin iradesine, egemenliğine ambargo koymaktır." dedi.

Malatya Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ve iş yerlerini ziyaret eden Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de gittikleri illerde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem başbakana hem de milletvekillerine karşı yoğun ilgi gördüklerini anlattı.

Temel hedeflerinin istikrarı sürdürmek olduğunu belirten Çalık, siyasi istikrarın kendilerine ekonomik istikrarı sağladığına dikkati çekti.

Çalık, "Birçok darbeyi, vesayet sistemlerinin getirilmek istendiği dönemleri geride bıraktık. Yeniden eski döneme dönmek isteyenler var. Yeniden parlamenter sisteme dönmek isteyenler var. Bu, milletin iradesine, egemenliğine ambargo koymaktır. Çok net söylüyorum." diye konuştu.

Milletin 100 yıllık parlamenter sisteme 16 Nisan'da nokta koyduğunu hatırlatan Çalık, milletin bir karar vererek hükümet sistemini değiştirdiğinin altını çizdi.

Öznur Çalık, vatandaşların parlamenter sistemin aksayan taraflarını gördüğü için sistem değişikliğine "evet" dediğini anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: