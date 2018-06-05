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"Bu, milletin iradesine ambargo koymaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Yeniden parlamenter sisteme dönmek isteyenler var. Bu, milletin iradesine, egemenliğine ambargo koymaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Yeniden parlamenter sisteme dönmek isteyenler var. Bu, milletin iradesine, egemenliğine ambargo koymaktır." dedi.

Malatya Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ve iş yerlerini ziyaret eden Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de gittikleri illerde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem başbakana hem de milletvekillerine karşı yoğun ilgi gördüklerini anlattı.

Temel hedeflerinin istikrarı sürdürmek olduğunu belirten Çalık, siyasi istikrarın kendilerine ekonomik istikrarı sağladığına dikkati çekti.

Çalık, "Birçok darbeyi, vesayet sistemlerinin getirilmek istendiği dönemleri geride bıraktık. Yeniden eski döneme dönmek isteyenler var. Yeniden parlamenter sisteme dönmek isteyenler var. Bu, milletin iradesine, egemenliğine ambargo koymaktır. Çok net söylüyorum." diye konuştu.

Milletin 100 yıllık parlamenter sisteme 16 Nisan'da nokta koyduğunu hatırlatan Çalık, milletin bir karar vererek hükümet sistemini değiştirdiğinin altını çizdi.

Öznur Çalık, vatandaşların parlamenter sistemin aksayan taraflarını gördüğü için sistem değişikliğine "evet" dediğini anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Parlamenter sisteme yeniden dönmek üzere görüşmeler yapan ve maalesef yıkım ittifakı olarak dile getirdiğimiz, ülkenin gelişmesi için yaptığımız bütün çalışmaları Kanal İstanbul, TİKA'ya kadar yıkacağım, yok edeceğim, ortadan kaldıracağım, kapatacağım cümlelerinin sahipleri, yıkım ittifakının sahiplerinin şimdi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıkmak için bir araya geldiğini görüyoruz. Milletimiz ne zaman kendi iradesine ambargo konmak istendiyse onun cevabını en güzel şekliyle sandıkta verir. Sandıkta millet herkesin karnesini eline verecektir. Biz 12 seçimde aldığımız bütün seçimlerde yıldızlı pekiyi aldık. Amacımız bu seçimde de yıldızlı pekiyi almaya devam etmek."

- "Siyasi istikrarı gören ülkemiz, ekonomik istikrarı yakaladı"

Esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Çalık, Türkiye üzerinde yapılmak istenen ekonomik darbenin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Çalık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'ince hesap yaparak' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda doların 11 lira olacağına yönelik sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Korku imparatorluğu kurmaya çalışanlar ve bu zihniyeti Türkiye'de yaymak isteyenler uluslararası güçlere, terör örgütlerine hizmet ederler. Dolar 4,80 lira oldu diye göbek atan Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere bu ülkemize yapılmak istenen ekonomik darbenin en önemli göstergeleridir. Allah izin verirse siyasi istikrarı gören ülkemiz nasıl ekonomik istikrarı yakaladı, 15 yılda yüzde 5,8 büyümeyi yakaladıysa seçimlerden sonra siyasi istikrar devam edecek."

"Bu, milletin iradesine ambargo koymaktır"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Yeniden parlamenter sisteme dönmek isteyenler var. Bu, milletin iradesine, egemenliğine ambargo koymaktır"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da
3 / 6

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya'da
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