"Bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bilin ki Türkiye'nin 24 Haziran'da AK Parti'den başka bir çıkışı, başka bir şansı olamaz." dedi.

Aydın, beraberinde AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Aydın, bu seçimin yeni Türkiye'nin seçimi olacağını, bu seçimde verilecek kararla eski Türkiye mi yoksa yeni ve güçlü Türkiye mi, bunun belirleneceğini ifade etti.

24 Haziran'daki seçimlerde önemli bir karar verileceğine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu seçimle çocuklarımıza nasıl bir Türkiye emanet etmek isteyeceğimizi belirleyeceğiz. Onun için herkese bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu, bir oyun onların oyunlarını bozacağını söyleyiniz. Herkesin kapısını çalınız. Başka partilerde gönlü olanlara, bize kırgın olanlara lütfen gidiniz."

Aydın, Recep Tayyip Erdoğan ile baş edemeyeceğini anlayan, onu milletin sinesinden alamayacağının farkına varanların başka bir oyun tezgahladıklarını, bunun için çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek AK Parti'den görünmeye çalışanların şimdi başka fitnelerin peşinde olduğuna işaret etti.