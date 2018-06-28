"Bu parti, bu yönetim anlayışı ve bu kadroyla asla iktidar olamaz"

ELAZIĞ (AA) - CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol, "Daha bir hafta geçmemişken, Türkiye'nin yeni bir rejime ve devlet yapısına geçişini, seçim sonuçlarını il il masaya yatırıp değerlendirmek yerine, bugün yalnızca bir milletvekilinin ihracının gündeme getirilmesi, Parti Meclisinin toplanmasındaki niyeti, yalnızca tekelleşen bir genel merkezde siyasetin ve koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını ortaya koyuyor." dedi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Elazığ milletvekili seçilen ve olağanüstü kurultay için genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını açıklamasının ardından Parti Meclisi toplantısında alınan kararla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Erol, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Atadan ve dededen CHP'li olduğunu belirten Erol, Tunceli ve Elazığ gibi 41 yıldır milletvekili çıkaramayan ilden seçilmiş bir milletvekili olarak böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını doğru bulmadığını söyledi.