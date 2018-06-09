"Bu restorasyon ile Mehmet Akif'in hatırası ayakta kalacak"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, restorasyonu tamamlanan Taşköprü Camisi'nin şair Mehmet Akif Ersoy'un biyografisinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Bu restorasyon ile Mehmet Akif'in, Bayramiç'in hatırası uzun yıllar ayakta kalacak." dedi. Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan ve bir süre önce restorasyonu tamamlanan, 1792 yılında Hadimzade Osman Bey tarafından inşa edilen, aynı zamanda Karşıyaka Camisi ve Cami Cedit olarak da bilinen Taşköprü Camisi'nin açılışına katıldı. Taşköprü Camisi'nin Bayramiç'in tarihi ve kültürel dokusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Turan, "Burası, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk döneminde babası Temiz Tahir Efendi'nin imamlık yaptığı, kendisinin de Kuran eğitimi aldığı cami. O dönemde Akif’in ailesi cami ile aynı sokak üzerindeki bir evde ikamet etmiş, yaşadıkları ev, cami ve caminin bitişiğindeki taş köprü. Taşköprü Camisi şairin biyografisinde önemli bir yer tutuyor. Bu restorasyonla Mehmet Akif'in, Bayramiç'in hatırası uzun yıllar ayakta kalacak." diye konuştu.

Turan, Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nin Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı bir törenle hizmete açıldığını hatırlattı. "Ecdad yadigarı eserlerimizin restorasyonuna önem veriyoruz" diyen Bülent Turan, şöyle devam etti: "Merkez ve ilçelerimizde geçmişten bugüne ayakta kalan eserlerin geleceğe aktarılması için bir program dahilinde restore ediyoruz. Çok güzel bir açılış için bir aradayız. Herhangi bir tesis için değil, bizim tarihimizde coğrafyamızda çok kıymetli olan özel bir insanın hatıralarının olduğu bir caminin restorasyonu için bir aradayız. Diyor ya Mehmet Akif; 'Ya Rab muazzam ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hail ne var ise ya Rab şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet ye'se.' Bu şair bizim milli şairimiz, bu kıtaları, o destanları yazan Çanakkale destanını yazan aziz insanın buralarda hatıraları var." Ankara'da, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Tacettin Dergahı'nın bulunduğunu belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gezdiğimizde küçük bir Bayramiç gördük orada. Camisi var, mezarlığı var, müzesi var, evi var ama etrafında çok muazzam el işi imkanlarıyla, kafeleriyle bir hayat tarzı var. Dedik ki bunun bir küçük örneğini vakıflarımızla beraber burada yapabiliriz. Hamdolsun besmeleyi çektik bu geldiğimiz zaman içerisinde hepinizin bildiği gibi önce müzemizin açılışını yaptık. Orası boş bir arsaydı biliyorsunuz hiçbir tarihi kalıntı kalmamıştı. Fotoğraflarından planlarından ortaya çıkarak aynı tarihi kopyalayarak güzel eser hayata geçmiş oldu. Ardından ikinci adımı attık. Bu güzel camimizi vakıflar müdürlüğü öncülüğünde restore etme imkanı bulduk. Harika bir yer oldu. Sonraki adımımız köprümüz olacak daha sonraki adımımız burayı genişletip Bayramiç'in kendi meyvesinin, sebzesinin satıldığı kadınların el ürünlerinin satıldığı, gelenlerin çay kahve içeceği mekanlar olsun, müze varsa bir defa gelinir ama etrafında hayat varsa her zaman gelinir."