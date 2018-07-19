MELTEM ÖZTÜRK - "Gelecek İçin Biz Platformu"nda yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara işaret ederek, "Bu saatten sonra kimse bir şey olmamış gibi davranamaz." dedi.

Şeker, CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama sürecine ve Gelecek İçin Biz Platformu'nun olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kişisel değil, ilkesel çıkışta bulunduklarını, doğruları işaret ettiklerini belirten Şeker, mevcut durumun olduğu gibi devam etmemesi için olağanüstü kurultayın gerekli olduğunu ifade etti.

Şeker, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara işaret ederek, sayının gittikçe arttığını dile getirdi. Şeker, "Bu saatten sonra kimse bir şey olmamış gibi davranamaz. Burası MHP değil, o bile ortadan ikiye yarıldı. Kavgaya dönüşmemesi gerekir, Kemal Bey'in etrafı Muharrem Bey'in etrafı anlayışı olmamalı, bu ikisine de yaramaz. Kemal Bey ve Muharrem Bey taraftarları değil de partinin daha iyi olmasına hizmet etmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.