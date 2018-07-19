HABER

"Bu saatten sonra kimse bir şey olmamış gibi davranamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

"Gelecek İçin Biz Platformu"nda yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: - "Seçimli kurultay için yeterli imza bulunacak gibi. Bu saatten sonra kimse, bir şey olmamış gibi davranamaz"

MELTEM ÖZTÜRK - "Gelecek İçin Biz Platformu"nda yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara işaret ederek, "Bu saatten sonra kimse bir şey olmamış gibi davranamaz." dedi.

Şeker, CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama sürecine ve Gelecek İçin Biz Platformu'nun olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kişisel değil, ilkesel çıkışta bulunduklarını, doğruları işaret ettiklerini belirten Şeker, mevcut durumun olduğu gibi devam etmemesi için olağanüstü kurultayın gerekli olduğunu ifade etti.

Şeker, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara işaret ederek, sayının gittikçe arttığını dile getirdi. Şeker, "Bu saatten sonra kimse bir şey olmamış gibi davranamaz. Burası MHP değil, o bile ortadan ikiye yarıldı. Kavgaya dönüşmemesi gerekir, Kemal Bey'in etrafı Muharrem Bey'in etrafı anlayışı olmamalı, bu ikisine de yaramaz. Kemal Bey ve Muharrem Bey taraftarları değil de partinin daha iyi olmasına hizmet etmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Rejim değişikliği yaşanırken yerel seçimin bahane edilmemesi gerektiğini savunan Şeker, umut yaratmak, umudu yeşertmek, seçim sonrası düşen morali yeniden yükseltmek gerektiğini vurguladı.

Mevcut yönetim anlayışı ve kadroların devamını doğru bulmadığını belirten Şeker, 3 kişinin, MYK'da karar alıp, partiye dikte etmeye çalıştığını, Parti Meclisi ve örgütün karar süreçlerine katkısının zayıf olduğunu savundu. Şeker, bunu güçlendirmek, örgütü ortaklaştırmak gerektiğini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'yi, genel başkanlığa önerdiğinin anımsatılması üzerine Şeker, Böke'nin yararlı olacağını düşündüğünü ancak Böke'nin aday olmama kararı aldığını vurguladı.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'denCHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
Vatan Partisi: Bedelli askerlikle 'Mehmetçik' kavramını yok ediyorsunuzVatan Partisi: Bedelli askerlikle 'Mehmetçik' kavramını yok ediyorsunuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Şeker CHP Gelecek için biz platformu Olağanüstü Kurultay

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den

CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den

CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!

CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!

CHP'li Selin Sayek Böke genel başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi

CHP'li Selin Sayek Böke genel başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi

AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?

AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?

CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.