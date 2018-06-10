Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri belki de ilk defa bu kadar sorunlar yumağıyla karşı karşıyayken seçime gidiyoruz. Bundan dolayı da bu seçim çok ama çok büyük önem taşıyor." dedi.

Karamollaoğlu, Atatürk Stadyumu Meydanı'nda yaptığı konuşmada, bu gece idrak edilecek Kadir Gecesi'nin Müslümanlara, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Seçimlere az bir süre kaldığına işaret eden Karamollaoğlu, "İki hafta sonra pazar günü herkes sandık başına gidecek. Öncelikle bütün vatandaşlarımızdan bu vecibeyi titizlikle yerine getirmelerini istirham ediyorum çünkü bu seçim çok önemli. Önümüzdeki 5 yıl bu ülkeyi yönetecek parlamentoyu, cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin hiç bu kadar badireli bir dönemde seçimlere gitmediğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri belki de ilk defa bu kadar sorunlar yumağıyla karşı karşıyayken seçime gidiyoruz. Bundan dolayı da bu seçim çok ama çok büyük önem taşıyor. Doğru bir karar verilmez, eğer bu politikalarda değişiklik yapılmazsa bunun zararını herkes görür ve öder. Eğer bizim gözümüzün önünde birçok haksızlıkların yapıldığına, partizanlığın zirveye çıktığına, tarafgirliğin arttığına şahit oluyorsak mutlaka ama mutlaka bir değişime ihtiyacımız var demektir."

Konuşmaların ardından Saadet Partisi il teşkilatı üyeleri Karamollaoğlu'na çiçek ve hediye takdim etti.

