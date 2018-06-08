Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bu seçim Cumhurbaşkanımız ve yıkım lobisi arasında geçiyor. Cumhurbaşkanımız ve yıkım lobisi arasında geçen bu seçimde eminim ki milletimiz yapana, yapmak isteyen, milletin ekmeğini büyüten, milletin demokrasisini büyüten Cumhurbaşkanımızdan yana tercihini kullanacaktır." dedi.

Çelik, partisince Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, seçimlerin Türk demokrasisi için bayram ve şölen olduğunu belirtti.

Bazılarının geçmişte sandığın iradesini bölmeye çalıştığını anlatan Çelik, "Milletimiz binlerce yıllık devlet tecrübesiyle her zaman için sandığın gücüyle, sandığın yol göstericiliğinde ve sandığa güvenerek ülkemizin kaderini tayin etti ve her zaman da doğru yaptı." ifadesini kullandı.

Çelik, milletin iradesine güvenenlerin Türkiye için iyi işler yaptıklarını vurguladı.

Bakan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Haziran'da yine sandığın önümüze gelecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu şu demektir: İnandığımız Türkiye davası tazelenecektir. Türkiye'nin ekonomisini büyütmek için Türkiye'nin demokrasini büyütmek için sandık yoluyla ortaya çıkacak irade daha da tazelenecek, daha da güçlenecektir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki öyle bir kadro tarafından yönetiliyor ki koştukça daha çok tazeleniyoruz, yaş aldıkça daha çok gençleşiyoruz. Durmak yok yola devam ediyoruz."