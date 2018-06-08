Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bu seçim Cumhurbaşkanımız ve yıkım lobisi arasında geçiyor. Cumhurbaşkanımız ve yıkım lobisi arasında geçen bu seçimde eminim ki milletimiz yapana, yapmak isteyen, milletin ekmeğini büyüten, milletin demokrasisini büyüten Cumhurbaşkanımızdan yana tercihini kullanacaktır." dedi.
Çelik, partisince Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, seçimlerin Türk demokrasisi için bayram ve şölen olduğunu belirtti.
Bazılarının geçmişte sandığın iradesini bölmeye çalıştığını anlatan Çelik, "Milletimiz binlerce yıllık devlet tecrübesiyle her zaman için sandığın gücüyle, sandığın yol göstericiliğinde ve sandığa güvenerek ülkemizin kaderini tayin etti ve her zaman da doğru yaptı." ifadesini kullandı.
Çelik, milletin iradesine güvenenlerin Türkiye için iyi işler yaptıklarını vurguladı.
Bakan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"24 Haziran'da yine sandığın önümüze gelecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu şu demektir: İnandığımız Türkiye davası tazelenecektir. Türkiye'nin ekonomisini büyütmek için Türkiye'nin demokrasini büyütmek için sandık yoluyla ortaya çıkacak irade daha da tazelenecek, daha da güçlenecektir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki öyle bir kadro tarafından yönetiliyor ki koştukça daha çok tazeleniyoruz, yaş aldıkça daha çok gençleşiyoruz. Durmak yok yola devam ediyoruz."
- "Cumhurbaşkanı seçiminde iki unsur yarışıyor"
Çelik, cumhurbaşkanı seçiminde birkaç adayın yarıştığını anımsattı.
Bunun şeklen böyle olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
"Esasında yarış iki unsur arasında gerçekleşiyor: Bir tanesi Türkiye'de inanılmaz projelere imza atmış, milletinin söylediği sözden başka söze kulak vermemiş, milletin iradesinden başka irade tanımamış, ülkesini en zor şartlarda usta bir kaptan gibi yönetmiş Cumhurbaşkanımız. Karşısında ise birden çok aday. 'Yaparım' diyen yapan, gerçekleştiren Cumhurbaşkanımıza karşı sadece 'Büyük projeleri engelleyeceğiz, milletin hayrına olan işleri yıkacağız, bundan sonra gerçekleşecek projelerin önüne set çekeceğiz' diyen bir yıkım lobisi var. Dolayısıyla iki unsur yarışıyor. Bu seçim Cumhurbaşkanımız ve yıkım lobisi arasında geçiyor. Cumhurbaşkanımız ve yıkım lobisi arasında geçen bu seçimde eminim ki milletimiz yapana, yapmak isteyen, milletin ekmeğini büyüten, milletin demokrasisini büyüten Cumhurbaşkanımızdan yana tercihini kullanacaktır."
AB Bakanı Ömer Çelik, Ceyhan'da, Adana'da ve Türkiye'nin tamamında Erdoğan'ı tercih eden oyların rekor kıracağına inandığını belirtti.
Hayal dahi edilemeyen projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki AK Parti kadrolarının hayata geçirdiğini dile getiren Çelik, büyük işler başarmanın yanı sıra demokrasiyi de büyüttüklerini söyledi.
- "Türkiye davasına sahip çıkmak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkmaktır"
Çelik, geçmişte milletin iradesini tanımayanların olduğunu hatırlatarak, "Bu ülkenin sahibi milletimizdir. Milletimiz adına ne bir ekonomik çıkar grubu ne bir siyasi çıkar grubu ne de herhangi bir vesayet odağı ülkeyi yönetemez." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa'nın ve dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırılar olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:
"Şöyle bir cümle kuruyorlar: 'Bizim Türkiye ile bir meselemiz yok, biz Türkiye'yi seviyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşıyız.' Bu bir oyun. Bu oyunun niye olduğunu biliyoruz biz. Çünkü onlar Cumhurbaşkanımızın bu ülkeyi ne kadar sevdiğini, bu ülkeye ne kadar bağlı olduklarını bildikleri için Cumhurbaşkanımızı devre dışı bırakmak istiyorlar. Eğer Cumhurbaşkanımız 'Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Burada yaşayan milletimizin dediği olur' demeseydi. Başkalarının sözlerine de milletin hükümranlık alanı içerisinde alan açmış olsaydı. Başkalarının taleplerine de milletin hükümranlık alanı içerisinde yer vermiş olsaydı, o zaman çok seveceklerdi, çok yücelteceklerdi ama şimdi Cumhurbaşkanımız 'Ben bu milletten başkasının sözünü dinlemem. Benim bu milletten başka iradesini dinleyeceğim başka bir irade yoktur' dediği için böyle bir yola başvurarak, o küçük akıllarıyla Cumhurbaşkanımızla millet arasında mesafe varmış gibi konuşuyorlar. Halbuki bilmiyorlar Cumhurbaşkanımızla bu millet arasında iki parmağın arasındaki kadar mesafe yoktur. O yüzden Türkiye davasına sahip çıkmak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkmaktır. O yüzden Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, Türkiye'nin demokrasisini büyütmek, bu birlik ve dirlik gücümüzü büyütmek aynı zamanda etrafımızda bize saldıran bu terör örgütlerine ders vermek 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza en çok oyu çıkararak, AK Parti'yi Mecliste en güçlü grup yaparak gerçekleşecektir."
Bakan Ömer Çelik, seçimlerde Erdoğan'ın ve AK Parti'nin en güçlü şekilde çıkması durumunda mazlumların, iyi insanların ve Türkiye dostlarının sevineceğini sözlerine ekledi.
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