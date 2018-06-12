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"Bu seçim sistem değişikliğinin başlangıcı olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Bu seçim diğer seçimlerden daha önemli. Çünkü bu seçim Türkiye için bir sistem değişikliğinin başlangıcı olacak bir seçim"

İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 24 Haziran'daki seçimlerin diğerlerinden daha önemli olduğunu belirterek, "Çünkü bu seçim Türkiye için bir sistem değişikliğinin başlangıcı olacak olan bir seçim." dedi.

Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda, AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığınca "Gönül Sofrası" adıyla düzenlediği iftar programına katılan Özlü, İzmir'e birçok kez geldiğini belirtti.

İzmirle ilgili güzel hayallerinin, projelerinin bulunduğunu belirten Özlü, "Bunlardan birisini imza töreni ile başlattık. İzmir için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Özlü, 24 Haziran'da yapılacak seçime değinerek, "Bu seçim için sizlerden destek istiyoruz. Bu seçim diğer seçimlerden daha önemli. Çünkü bu seçim Türkiye için bir sistem değişikliğinin başlangıcı olacak bir seçim. Sayın Başbakanımız sizlerin milletvekili. Dolayısıyla Başbakanımıza destek olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

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