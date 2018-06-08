Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin çok büyük önem arzettiğini belirterek, "Bu seçim, Türkiye için bir kader seçimi olacaktır." dedi.

Türkiye Kamu Sen Bursa Şubesince Yıldırım ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Büyükataman, 24 Haziran seçimlerinin hayırla sonuçlanması temennisinde bulundu.

15 Temmuz sonrasında MHP ile AK Parti arasında oluşan ittifaka değinen Büyükataman, "MHP'nin, gelişen ve değişen şartlar karşısında aldığı yeni pozisyonu, aldığı öncelik sıralamasını doğru anlamlandırmak için siyaset anlayışını doğru okumak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 'önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışına dayalı bir siyaset icra ediyoruz. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak. 15 Temmuz bir milattır dava arkadaşlarım." diye konuştu.

24 Haziran'da MHP olarak, kendi kurumsal kimlikleri ve adaylarıyla seçmenlerin önünde olacaklarını aktaran Büyükataman, konuşmanı şöyle sürdürdü: