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"Bu seçim Türkiye için bir kader seçimi olacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 00:44 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: "Bu seçim Türkiye için bir kader seçimi olacaktır. Türkiye'nin siyasi istikrarının muhafazası, Türkiye'nin huzurunun, güvenliğinin, beka sorunun bir daha yaşanmaması adına bu seçimlerde ortaya koyacağımız irade son derece önem arz ediyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin çok büyük önem arzettiğini belirterek, "Bu seçim, Türkiye için bir kader seçimi olacaktır." dedi.

Türkiye Kamu Sen Bursa Şubesince Yıldırım ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Büyükataman, 24 Haziran seçimlerinin hayırla sonuçlanması temennisinde bulundu.

15 Temmuz sonrasında MHP ile AK Parti arasında oluşan ittifaka değinen Büyükataman, "MHP'nin, gelişen ve değişen şartlar karşısında aldığı yeni pozisyonu, aldığı öncelik sıralamasını doğru anlamlandırmak için siyaset anlayışını doğru okumak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 'önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışına dayalı bir siyaset icra ediyoruz. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak. 15 Temmuz bir milattır dava arkadaşlarım." diye konuştu.

24 Haziran'da MHP olarak, kendi kurumsal kimlikleri ve adaylarıyla seçmenlerin önünde olacaklarını aktaran Büyükataman, konuşmanı şöyle sürdürdü:

"Temennimiz odur ki Türkiye'nin bir krizle, kaosla, yeni bir kargaşayla muhatap olmaması adına ilk turda Cumhurbaşkanımızın seçimi son derece önem arz ediyor. Bu seçim, Türkiye için bir kader seçimi olacaktır. Türkiye'nin siyasi istikrarının muhafazası, Türkiye'nin huzurunun, güvenliğinin, beka sorunun bir daha yaşanmaması adına bu seçimlerde ortaya koyacağımız irade son derece önem arz ediyor."

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de ek göstergenin tamamen çözülmesini talep ettiklerini belirterek, "Birçok siyasi parti, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkartılacağı ifade edilmektedir. Bu sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, ek gösterge sorunu sadece bu çalışanların değil, bütün memurların kanayan yarasıdır. Ek gösterge, memurların emeklilik maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları, ek göstergeden hiç faydalanamamaktadır. Detaylı bir çalışma yapılmadan gerçekleştirilecek ek gösterge değişikliği, yeni sorunlar ve mağduriyetler getirecektir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iftar MHP seçim

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