"Bu seçim ülkemizin gelecek yüzyılını şekillendirecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin gelecek yüzyılını şekillendireceğini belirterek, "En önemli dönüm noktalarından biridir. Onun için işimizi sağlam tutmamız lazım." dedi.
Ataş, partisinin Bolu İl Başkanlığı tarafından Atatürk Orman Parkı'ndaki bir restoranda düzenlenen aday tanıtımı ve iftar programına katıldı.
Burada konuşan Ataş, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, 24 Haziran'da Türkiye'nin asrın seçimi denebilecek bir seçimi yaşayacağını söyledi.
Ataş, 24 Haziran'ın Türkiye'de bugüne kadar yapılmış tüm seçimlerin katsayısının toplamından daha önemli olduğuna dikkati çekerek, "24 Haziran, Türkiye'de yeni bir yönetim sisteminin inşa edileceği bir seçim olacaktır. İlk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tesis edileceği ve bunun kararının verileceği bir seçim olacaktır." diye konuştu.
Koalisyon dönemlerinin bu ülkeye nelere mal olduğunu bildiklerini söyleyen Ataş, şöyle devam etti:
"Gençlerimiz belki o dönemleri hatırlamaz ama yaşı 30'un üzerinde olan kardeşlerimizin birçoğu bu dönemlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. AK Parti'den öncede bu ülkede iktidarlar vardı. AK Parti dönemi ve öncesi olarak Türkiye'yi incelediğimiz zaman eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, tarımdan milli savunmaya ve dış politikaya kadar AK Parti'nin bu ülkeye neler kazandırdığını hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz.
24 Haziran seçimleri sonrasında yeni yönetim sistemiyle nasıl bir Türkiye inşa edeceğimizi, dışımızdaki Türkiye düşmanları bizden çok daha iyi biliyorlar. Türkiye üzerindeki birtakım planlarını, 16 yıldır yapıp gerçekleştiremedikleri planlarını 24 Haziran seçimlerinde gerçekleştirebilir miyizin planlarını sinsice yapmaya çalışıyorlar. Ne istiyorlar Türkiye'den? Ülkeden istedikleri şey nedir? Türkiye'den istedikleri şey şudur; geçmişte olduğu gibi IMF'ye mahkum olan bir Türkiye olsun, kendi ayakları üzerinde duramayan bir Türkiye olsun, emir ve talimatları milletten değil, dışarıdan alan bir Türkiye olsun, kendi sağlık sistemini bağımsızca yönetemeyen bir Türkiye olsun, ekonomik olarak kendilerine diz çöken bir Türkiye olsun istiyorlar.
Buna ülkemiz, yönetimimiz, milletimiz, başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olduğu sürece bugüne kadar nasıl müsaade etmediyse, bundan sonra da asla o dış güçlerin taleplerine boyun eğmeyeceğini bildikleri için yapılmak istenen aslında tek cümleyle şudur; Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye'yi arzu etmiyorlar. Yapılmak istenen budur."
- Projeleri iptal ettirmek istediler
Bu seçimin farlı bir seçim olduğuna işaret eden Ataş, "Bu seçim ülkemizin gelecek yüzyılını şekillendirecek. En önemli dönüm noktalarından biridir. Onun için işimizi sağlam tutmamız lazım. Bakın ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, ana muhalefetin lideri ve diğer cumhurbaşkanı adayları, konuştukları zaman ne konuşuyorlar? Özellikle ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı ne diyor? 'Cumhurbaşkanı olursam yerli otomobil projesini iptal edeceğim.' diyor. 'Kanal İstanbul Projesi'ni iptal edeceğim.' diyor. Aslında ellerinden gelse Havalimanı Projesi'ni de iptal ettirirler ama buna güçleri yetmiyor çünkü bitmek üzere proje." değerlendirmesinde bulundu.
- "Borcunu sıfırlamış bir Türkiye'yi niye hazmedemiyorlar"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, onların "yabancı güçlerin içerideki iş birlikçilerinin sözcüleri olduğunu" söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Onlar bu sözleri söylemedikleri için ülkedeki temsilcileri olan, ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, onların sözcülüğüne soyunmak suretiyle bu şekilde konuşmaya mecbur kalıyor. Geziciler de öyle dememişler miydi? 'Üçüncü Boğaz Köprüsü Projesi iptal edilsin, enerji ihaleleri iptal edilsin, Üçüncü Havalimanı İhalesi iptal edilsin' demiyorlar mıydı? Şimdi kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik olarak bağımsızlığını ilan etmiş IMF'ye olan borcunu sıfırlamış bir Türkiye'yi niye hazmedemiyorlar, anlayabiliyor musunuz?"
Konuşmanın ardından Ataş, partisinin milletvekili adayları Arzu Aydın, Fehmi Küpçü ve Metin Vural ile fotoğraf çektirdi.
Programa, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe belediye başkanları, partinin kadın ve geçlik kolları, ilçe teşkilatları üyeleri ve davetliler katıldı.
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