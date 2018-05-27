"Bu seçim ülkemizin gelecek yüzyılını şekillendirecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin gelecek yüzyılını şekillendireceğini belirterek, "En önemli dönüm noktalarından biridir. Onun için işimizi sağlam tutmamız lazım." dedi.

Ataş, partisinin Bolu İl Başkanlığı tarafından Atatürk Orman Parkı'ndaki bir restoranda düzenlenen aday tanıtımı ve iftar programına katıldı.

Burada konuşan Ataş, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, 24 Haziran'da Türkiye'nin asrın seçimi denebilecek bir seçimi yaşayacağını söyledi.

Ataş, 24 Haziran'ın Türkiye'de bugüne kadar yapılmış tüm seçimlerin katsayısının toplamından daha önemli olduğuna dikkati çekerek, "24 Haziran, Türkiye'de yeni bir yönetim sisteminin inşa edileceği bir seçim olacaktır. İlk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tesis edileceği ve bunun kararının verileceği bir seçim olacaktır." diye konuştu.

Koalisyon dönemlerinin bu ülkeye nelere mal olduğunu bildiklerini söyleyen Ataş, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz belki o dönemleri hatırlamaz ama yaşı 30'un üzerinde olan kardeşlerimizin birçoğu bu dönemlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. AK Parti'den öncede bu ülkede iktidarlar vardı. AK Parti dönemi ve öncesi olarak Türkiye'yi incelediğimiz zaman eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, tarımdan milli savunmaya ve dış politikaya kadar AK Parti'nin bu ülkeye neler kazandırdığını hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz.