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"Bu seçimde büyük bir eşik atladık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Bu seçimde büyük bir eşik atladık. Adana'da çok güçlü bir AK Parti rüzgarı esti, bu yerel seçimlerin de göstergesi. Tarihi bir dönemeci 81 milyon olarak aştık. Cumhurbaşkanımızı ilk başkan yaptık. Beyanname ve sözlerimizi yerine getireceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu seçimde büyük bir eşik atladık. Adana'da çok güçlü bir AK Parti rüzgarı esti, bu yerel seçimlerin de göstergesi. Tarihi bir dönemeci 81 milyon olarak aştık. Cumhurbaşkanımızı ilk başkan yaptık. Beyanname ve sözlerimizi yerine getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi sonrası partisinin Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçe başkanlıklarına teşekkür ziyaretinde bulunan Sarıeroğlu, seçim süresince gece gündüz demeden çalışan teşkilatları tebrik etti.

Güçlü adımlar atıp sayılarını artırarak yollarına devam edeceklerini belirten Sarıeroğlu, Adana'nın Türkiye'nin fotoğrafı olduğunu, Tufanbeyli ilçesinde tarih yazmak üzere hemşehrilerini AK belediyecilikle buluşturmak istediklerini ifade etti.

Sarıeroğlu, Tufanbeyli'de kadınlara seçim ziyareti sırasında verdiği sözü tuttuklarını aktararak, ilçede İŞKUR aracılığıyla halı ve kilim dokuma kursu başlatılacağını, kursa katılan 60 kadına 400 TL çocuk bakım desteği de verileceğini bildirdi.

Daha sonra Saimbeyli ilçe teşkilatını ziyaret eden Sarıeroğlu, "Bu seçimde büyük bir eşik atladık. Adana'da çok güçlü bir AK Parti rüzgarı esti, bu yerel seçimlerin de göstergesi. Tarihi bir dönemeci 81 milyon olarak aştık. Cumhurbaşkanımızı ilk başkan yaptık. Beyanname ve sözlerimizi yerine getireceğiz." diye konuştu.

Saimbeyli'de de 150 kadın için İŞKUR destekli halı ve kilim dokuma kursu açılacağını duyuran Sarıeroğlu, ilçede esnafı da ziyaret etti.

Bakan Sarıeroğlu Feke ilçesinde de partililerle bir araya gelerek, en önemli güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti. Sarıeroğlu, Adana'yı her alanda şaha kaldıracaklarını kaydetti.

Feke'den davul zurnayla uğurlanan Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Kozan ilçesine geçti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu adana çalışma bakanı

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