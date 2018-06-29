AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu seçim özellikle 2023 yılında Türkiye'yi dünyada 10 büyük ekonomi arasına taşıyacak olan seçimin kilidiydi. Allah'a şükür kilidi açtınız. Türkiye'nin önünü açtınız. Bu seçime 80 milyon sevindi." dedi.

Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen programda, seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.

Milletin destan yazdığını belirten Eroğlu, "Özellikle Cumhurbaşkanımızı yüzde 52,5 ile ilk turda tekrar o makama oturttuk çünkü başka bir aday yok. Cumhurbaşkanımız dünya lideri. Hakikaten çok çalışkan, büyük düşünen bir lider." diye konuştu.

Şuhut'un da Afyonkarahisar'ın da büyük destek verdiğini anımsatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Milletimiz feraset sahibi, Türkiye'nin geleceğini gördü. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu, tarihi bir seçim olduğunu her zaman söyledik çünkü bu seçim özellikle 2023 yılında Türkiye'yi dünyada 10 büyük ekonomi arasına taşıyacak olan seçimin kilidiydi. Allah'a şükür kilidi açtınız. Türkiye'nin önünü açtınız. Bu seçime 80 milyon sevindi. Sadece 80 milyon milletimiz değil, aynı zamanda Orta Asya sevindi, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Myanmar, Filistin, Kudüs hepsi sevindi. Orada bir coşku yaşandı."