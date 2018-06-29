HABER

"Bu seçime 80 milyon sevindi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Bu seçim özellikle 2023 yılında Türkiye'yi dünyada 10 büyük ekonomi arasına taşıyacak olan seçimin kilidiydi. Allah'a şükür kilidi açtınız. Türkiye'nin önünü açtınız. Bu seçime 80 milyon sevindi"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu seçim özellikle 2023 yılında Türkiye'yi dünyada 10 büyük ekonomi arasına taşıyacak olan seçimin kilidiydi. Allah'a şükür kilidi açtınız. Türkiye'nin önünü açtınız. Bu seçime 80 milyon sevindi." dedi.

Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen programda, seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.

Milletin destan yazdığını belirten Eroğlu, "Özellikle Cumhurbaşkanımızı yüzde 52,5 ile ilk turda tekrar o makama oturttuk çünkü başka bir aday yok. Cumhurbaşkanımız dünya lideri. Hakikaten çok çalışkan, büyük düşünen bir lider." diye konuştu.

Şuhut'un da Afyonkarahisar'ın da büyük destek verdiğini anımsatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Milletimiz feraset sahibi, Türkiye'nin geleceğini gördü. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu, tarihi bir seçim olduğunu her zaman söyledik çünkü bu seçim özellikle 2023 yılında Türkiye'yi dünyada 10 büyük ekonomi arasına taşıyacak olan seçimin kilidiydi. Allah'a şükür kilidi açtınız. Türkiye'nin önünü açtınız. Bu seçime 80 milyon sevindi. Sadece 80 milyon milletimiz değil, aynı zamanda Orta Asya sevindi, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Myanmar, Filistin, Kudüs hepsi sevindi. Orada bir coşku yaşandı."

- "Afrika'da bile yaklaşık 2 milyon insana suyu götürdük"

Eroğlu, "Türkiye'de destan yazdık. Belki duymayanlar vardır. Dünyada şu anda benden daha çok tesis açan bir bakan yok. Bunlar küçük tesisler değil, dünya rekoru. 525 baraj, bin gölet. Özellikle göletlerde dünya rekoru bizde. Türkiye olarak rekor bizde. Susuz hiçbir yeri bırakmadık. Sadece Türkiye'de 80 milyon değil, Afrika'daki insanları dahi düşündük. Afrika'da bile yaklaşık 2 milyon insana suyu götürdük." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Eroğlu, İhsaniye ilçesindeki programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
AK Parti Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldıAK Parti Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldı
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındıAK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orman ve Su İşleri Bakanı seçim Veysel Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

İlginizi Çekebilir

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

'Süleyman Soylu göze girmek için demeç veriyor'

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.