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"Bu seçimin galibi Türkiye'dir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun: - "Bu seçimin galibi Türkiye'dir. Yüzde 87,5 oranında seçime katılarak seçimi adeta bir demokrasi şölenine çeviren milletimiz; kaos, kriz ve kargaşadan beslenenlerin hevesini kursağında bırakmıştır" - "Yüzde 50 katılım oranının başarı sayıldığı Avrupa ve dünyaya demokrasi dersi veren aziz milletimiz, iradesine sahip çıkmış ve meclisini en yüksek temsille oluşturmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bu seçimin galibi Türkiye'dir. Yüzde 87,5 oranında seçime katılarak seçimi adeta bir demokrasi şölenine çeviren milletimiz; kaos, kriz ve kargaşadan beslenenlerin hevesini kursağında bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Sorgun, yaptığı yazılı açıklamada 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin zaferiyle sonuçlandığını aktardı.

Seçimi asıl kazananın millet olduğunu belirten Sorgun, şöyle devam etti:

"Bütün operasyonlara, kumpaslara, kara propaganda ve saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 26 milyondan fazla oy almış ve en yakın rakibine 10 milyondan fazla fark atarak seçimin kazananı olmuştur.
20 milyondan fazla oy alan AK Parti de en yakın muhalefet partisinden yine 10 milyona yakın fazla oy alarak birinci olmayı başarmıştır. Bu seçimin asıl kazananı millettir. Bu seçimin galibi Türkiye'dir. Yüzde 87,5 oranında seçime katılarak seçimi adeta bir demokrasi şölenine çeviren milletimiz; kaos, kriz ve kargaşadan beslenenlerin hevesini kursağında bırakmıştır. Yüzde 50 katılım oranının başarı sayıldığı Avrupa ve dünyaya demokrasi dersi veren aziz milletimiz, iradesine sahip çıkmış ve meclisini en yüksek temsille oluşturmuştur. Dolayısıyla kazanan demokrasi olmuştur. Kazanan; adalet, barış ve kardeşlik olmuştur. Kazanan, mazlumlar ve mağdurlar olmuştur. Kazanan; umudunu Türkiye'ye bağlayan dünyadaki milyonlar olmuştur."

Sorgun, Türkiye için yeni bir dönemin başladığına dikkati çekerek, adım adım 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüyen Türkiye'nin çok büyük bir eşiği atlattığını bildirdi.

- "AK Parti milletimizin verdiği mesajları almıştır"

Dev yatırımların ve mega projelerin kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Sorgun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin büyümesi daha güvenli, gelişmesi daha hızlı olacaktır. AK Parti milletimizin verdiği mesajları almıştır. Teşkilat olarak seçimin analizini en ince detayına kadar yapacağız. Partimizin üst kurulları en kısa zamanda değerlendirmelerini yapacaktır. Buradaki eksiklerimizi tespit ederek bu eksiklerin giderilmesi adına gerekli adımlar atılacaktır.
Özü millet olan bir partinin milletin isteklerine duyarsız kalması düşünülemez. Önümüzdeki dönemde eksiklerini gidermiş olarak yolumuza ilk günkü aşkla devam edeceğiz."

- "Teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum"

Sorgun, seçimlerinde sandık başına giderek "ülkeye demokrasi bayramı yaşatan milletin her ferdine" teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Verdikleri 26 milyondan fazla oyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçen, AK Partimize yeni bir zafer yaşatan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Partimizin her kademesinde görev alan özellikle son iki aylık dönemde gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun Konya

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