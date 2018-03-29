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"Bu seviye takdire şayandır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 14:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: - "(Büyüme rakamı) Son dönemde ülkemize karşı yürütülen tüm algı operasyonlarına ve terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye rağmen yakaladığımız bu seviye ülkemizin potansiyelini ve dinamizmini göstermesi bakımından takdire şayandır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyümesine ilişkin, "Son dönemde ülkemize karşı yürütülen tüm algı operasyonlarına ve terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye rağmen yakaladığımız bu seviye ülkemizin potansiyelini ve dinamizmini göstermesi bakımından takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyüdüğünü ve dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G-20 ülkeleri içinde birinci olduğunu belirtti.

Büyümenin önemli bölümünün yatırım ve net ihracat kalemlerinden gelmesinin ayrıca sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Ünal, "Son dönemde ülkemize karşı yürütülen tüm algı operasyonlarına ve terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye rağmen yakaladığımız bu seviye ülkemizin potansiyelini ve dinamizmini göstermesi bakımından takdire şayandır." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

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