"Bu siyaset söylemi derhal terk edilmeli"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırıya ilişkin, "Bu tablonun sorumlusu toplumu birbirinden ayrıştıran, birbirine tahammülsüzleştiren siyaset söylemidir. Toplumda herkes birbirini hasım olarak görmeye başlamış durumda. Olayın vahim tablosu bu. Bu siyaset söylemi derhal terk edilmelidir." dedi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Suruç'ta inceleme ve temaslarda bulunan Gök, olaya ilişkin gözlemlerini parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla aktardı.
Gök, Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, Suruç'ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla sarsıldıklarını dile getirdi.
Böyle bir olayın Türkiye'de hala yaşanabiliyor olmasını "vahim bir durum" olarak niteleyen Gök, "Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Siyasetçiler olarak bu olayla ilgili toplumu birbirinden ayıran, kutuplaştıran değil birleştiren bir dil kullanarak bu acıların üstesinden gelmek durumundayız." dedi.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittiği Suruç'ta dün tüm gün yetkililerle görüşme fırsatı bulduğunu belirten Gök, olayın tüm yönlerinin adli makamlarca araştırıldığını kaydetti.
Bir incir çekirdeğini doldurmayacak tartışmanın büyüyerek 4 kişinin ölümüne neden olan bir olaya dönüşmesinin, Türkiye'nin geldiği vahim tabloyu gösterdiğini tekrarlayan Gök, şöyle devam etti:
"Bu tablonun sorumlusu toplumu birbirinden ayrıştıran, birbirine tahammülsüzleştiren siyaset söylemidir. Toplumda herkes birbirini hasım olarak görmeye başlamış durumda. Olayın vahim tablosu bu. Bu siyaset söylemi derhal terk edilmelidir. Bu üzüntülü olayın bütün sorumluları eşit, adil, tarafsız bir soruşturmayla ortaya çıkarılmalı ve sorumlular hakkında en ağır ceza verilmeli."
- "Çok fazla silahlanma gördük"
İlçede yaptıkları incelemeler sırasında sivillerde çok fazla silahlanma olduğunu gördüklerini belirten Gök, "Herkesin cebinde tabancalar, silahlarla rahatça dolaştığı bir ortamda sonuç böyle oluyor. Bu silahlanma nasıl oluyor? Türkiye silahla yaşayan bir toplum haline dönüşmüş. Bunun derhal üzerine gidilmeli." dedi.
Otopsi raporlarının bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Gök, ölümler konusunda ciddi iddialar ortaya atıldığını, bunun için otopsi raporlarının açıklanarak ölümlerin meydana gelişiyle ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini söyledi.
Gök, şunları kaydetti:
"Devlet aklı bu olayda kendisini göstermelidir. Soğukkanlı, itidalli bir anlayış bu olayı ancak çözer. Devleti yönetenler, devlet aklını iyi kullanamazsa bu travmayı aşmamız mümkün olmaz. Devlet tarafsız olmalı, bütün yurttaşları eşit görmeli, adil ve tarafsız soruşturma yapmalı. Süratle yanlı açıklamadan kaçınılmalı, bu olay basit bir hadise değildir. Bir CHP'li olarak herkese itidal çağrısı yapıyoruz. Adli makamların soruşturmasının neticesini beklemeyi tavsiye ediyoruz. Suruç'umuzu bir an önce bu travmadan çıkarmak hepimizin görevi. Bu, ancak adil olmakla sağlanır. Vicdanları rahatlatacak şekilde suçlulardan hesap sorulmalı. Biz CHP olarak bu olayın bundan sonraki aşamalarını da takip edeceğiz. Olayda hayatını kaybeden tüm tarafların ailelerine başsağlığı diliyoruz."
Olayda PKK iddiaları olduğu yönündeki bir soru üzerine Gök, "Şenyaşar ailesinin HDP'li seçmen olduğu ve esnaflık yaptığı biliniyor. Aksi bir bilgi bize ulaşmadı. Burada adli soruşturmanın rahat yürütülmesine fırsat verilmeli. Bütün ölenlerin yakınlarının vicdanlarını sarsmayan bir soruşturmanın yapılmasını bütün Suruç bekliyor." diye konuştu.
Suruç'ta önceki gün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
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