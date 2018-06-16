"Bu siyaset söylemi derhal terk edilmeli"

Böyle bir olayın Türkiye'de hala yaşanabiliyor olmasını "vahim bir durum" olarak niteleyen Gök, "Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Siyasetçiler olarak bu olayla ilgili toplumu birbirinden ayıran, kutuplaştıran değil birleştiren bir dil kullanarak bu acıların üstesinden gelmek durumundayız." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırıya ilişkin, "Bu tablonun sorumlusu toplumu birbirinden ayrıştıran, birbirine tahammülsüzleştiren siyaset söylemidir. Toplumda herkes birbirini hasım olarak görmeye başlamış durumda. Olayın vahim tablosu bu. Bu siyaset söylemi derhal terk edilmelidir." dedi.

Bir incir çekirdeğini doldurmayacak tartışmanın büyüyerek 4 kişinin ölümüne neden olan bir olaya dönüşmesinin, Türkiye'nin geldiği vahim tabloyu gösterdiğini tekrarlayan Gök, şöyle devam etti:

"Bu tablonun sorumlusu toplumu birbirinden ayrıştıran, birbirine tahammülsüzleştiren siyaset söylemidir. Toplumda herkes birbirini hasım olarak görmeye başlamış durumda. Olayın vahim tablosu bu. Bu siyaset söylemi derhal terk edilmelidir. Bu üzüntülü olayın bütün sorumluları eşit, adil, tarafsız bir soruşturmayla ortaya çıkarılmalı ve sorumlular hakkında en ağır ceza verilmeli."

- "Çok fazla silahlanma gördük"

İlçede yaptıkları incelemeler sırasında sivillerde çok fazla silahlanma olduğunu gördüklerini belirten Gök, "Herkesin cebinde tabancalar, silahlarla rahatça dolaştığı bir ortamda sonuç böyle oluyor. Bu silahlanma nasıl oluyor? Türkiye silahla yaşayan bir toplum haline dönüşmüş. Bunun derhal üzerine gidilmeli." dedi.

Otopsi raporlarının bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Gök, ölümler konusunda ciddi iddialar ortaya atıldığını, bunun için otopsi raporlarının açıklanarak ölümlerin meydana gelişiyle ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini söyledi.