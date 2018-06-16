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"Bu tercih geleceğimizi, Türkiye'yi etkileyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dünyada Türkiye'yi lider konuma getirmeye çalışanlarla, Türkiye'yi yeni yeni tanıyanlar arasında tercih yapacaksınız. Bu tercih geleceğimizi, Türkiye'yi etkileyecek"

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'da vatandaşların yapacağı tercihin Türkiye'nin geleceğini etkileyeceğini söyledi.

Bakan Tüfenkci, Pütürge ilçe merkezinde esnafı ziyaretinde vatandaşlarla bayramlaştı ve onların sorun ile taleplerini dinledi.

İlçe stadında Pütürge Çevre Köyleri Derneğince düzenlenen 16. Geleneksel Futbol Turnuvası ve Toplu Sünnet Şöleni’ne katılarak burada bir konuşma yapan Tüfenkci, Türkiye'nin tüm illerine hizmet ettiklerini, halkın desteğiyle de hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Tüfenkci, 81 ili kalkındırırken Malatya'yı ihmal etmediklerini dile getirerek, kentte AK Parti olarak devasa hizmetler yaptıklarını kaydetti.

Seçimlerin önemine dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da artık söz ve karar milletin. Siz vicdanınızla, özgür iradenizle kararınızı vereceksiniz. Terörü kınayanlarla, terörle mücadele edenlerle teröre yeşil ışık yakanlar arasında bir tercih yapacaksınız. Yine 'dünya 5'ten büyüktür.' diyerek dünyada Türkiye'yi lider konuma getirmeye çalışanlarla, Türkiye'yi yeni yeni tanıyanlar arasında tercih yapacaksınız. Bu tercih geleceğimizi, Türkiye'yi etkileyecek. Ben inanıyorum ki, 24 Haziran'da tercihiniz AK Parti'den ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacak."

- "Türkiye için dönem noktası"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da AK Parti iktidarları döneminde Malatya'ya ve Pütürge ilçesine yapılan ve devam eden hizmetleri anlattı.

Bu çalışmaların süreceğini aktaran Çalık, şöyle konuştu:

"Yapacaklarımız daha çok ama 24 Haziran önümüzde çok önemli bir tarih. 24 Haziran Türkiye için dönüm noktası. Bu dönüm noktası için yapılması gereken iki 'Evet'imiz var. Birinci 'Evet'i Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a vurmaya hazır mıyız? İkinci 'Evet' ise Malatya'dan 6-0 milletvekilini de Meclise göndermeye hazır mıyız? Pütürge hazır Malatya'ya hazır, Türkiye hazır."

Bakan Tüfenkci ve Çalık, konuşmaların ardından sünnet olan 49 çocukla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bülent Tüfenkci Malatya öznur çalık pütürge ziyaret

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