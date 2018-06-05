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"Bu topraklar, bu coğrafya çok kıymetli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 21:05 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Ecdadın bu topraklarda milyonlarca şehit vermesinin sebebi, bu topraklar, bu coğrafya çok kıymetli. Ecdat bu toprakları, bir sürü hainliğin, savaş ve mücadelenin üstesinden gelerek bize vatan olarak bırakmış. Bize düşen de coğrafi olarak bu avantajımızı kullanmak"

NİĞDE (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ecdadın bu topraklarda milyonlarca şehit vermesinin sebebi, bu topraklar, bu coğrafya çok kıymetli. Ecdat bu toprakları, bir sürü hainliğin, savaş ve mücadelenin üstesinden gelerek bize vatan olarak bırakmış. Bize düşen de coğrafi olarak bu avantajımızı kullanmak." dedi.

Arslan, çeşitli inceleme ve programlara katılmak için geldiği Niğde'de esnafı ziyaret etti.

İş yerlerine girerek vatandaşlarla sohbet eden Arslan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istedi.

Daha sonra AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılış törenine katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada bulunduğunu, kıtalar arası köprü vazifesi gören ülkenin avantajlarının değerlendirilmesi amacıyla yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Geçmişte bu topraklar için milyonlarca şehit verildiğini belirten Arslan, "Bize düşen bu ülkeyi mamur etmek, imar etmek ve gelecek nesillere daha iyi şartlarda bırakmaktır." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'de istikrarın devam etmesi için AK Parti'nin TBMM'de de güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Siz tüm seçimlerde AK Parti’ye desteğinizi artırdınız. Siz desteğinizi artırdıkça, birileri de Türkiye'nin gelişmesini engellemek için oynadıkları oyunları büyüttü. Önce partiyi kapatmak istediler, kapatamadılar. Bu ülke güçlenince, büyüyünce, liderinin sözü de dünya çapında geçerli olmaya başlayınca Gezi Olaylarını başlattılar. Türkiye, dün de bugün de Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumundadır. Ecdadın bu topraklarda milyonlarca şehit vermesinin sebebi, bu topraklar, bu coğrafya çok kıymetli. Ecdat bu toprakları, bir sürü hainliğin, savaş ve mücadelenin üstesinden gelerek bize vatan olarak bırakmış. Bize düşen de coğrafi olarak bu avantajımızı kullanmak. 24 Haziran'da mecliste de çok güçlü olmamız lazım. Zira artık yasamayı tamamen meclis yerine getirecek. O yüzden meclisin şimdi her zamankinden güçlü olması lazım, bizim de mecliste güçlü olmamız lazım ki bu ülke 2023, 2053, 2071 hedeflerine daha sağlıklı yürüsün."

Konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunun açılış kurdelesini kesen Bakan Arslan, Niğde Belediyesince düzenlenen mahalle iftarında vatandaşlarla orucunu açtı.

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Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Niğde ulaştırma

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