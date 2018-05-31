Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye 81 milyon nüfusu, 30 yaş ortalamasıyla gelecek vadeden bir ülkedir. Tecrübeli ellerde, kararlı ellerde, hızlı ve etkin kararların alındığı süreçlerde bu ülke artık kaybettiği zamanı yeniden kazanmak zorundadır." dedi.

Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Karıncalı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada mahalleliyle bir araya gelen Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, parlamenter sistemin beraberinde getirdiği tuzaklara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yaklaşık 4 kat büyüdüğünü söyledi.

25 Haziran'dan itibaren nereye hangi hamleyi yapacaklarını belirlediklerini aktaran Çavuşoğlu, "146 projemiz var. Düşünün son 10 yılda dünyadaki büyük projenin 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi. Bu sistemle beraber 146 projeyi önünüze koyduk ve Allah'ın izniyle Türkiye şaha kalkacak." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü olduğunu vurgulayan Hakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye 81 milyon nüfusu, 30 yaş ortalamasıyla gelecek vadeden bir ülkedir. Tecrübeli ellerde, kararlı ellerde, hızlı ve etkin kararların alındığı süreçlerde bu ülke artık kaybettiği zamanı yeniden kazanmak zorundadır. Bu ülkeyi boğmaya, içimizden boğmaya çalıştılar ama şükürler olsun buna fırsat vermedik."