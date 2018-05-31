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"Bu ülke artık kaybettiği zamanı yeniden kazanmak zorundadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 23:37 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Türkiye 81 milyon nüfusu, 30 yaş ortalamasıyla gelecek vadeden bir ülkedir. Tecrübeli ellerde, kararlı ellerde, hızlı ve etkin kararların alındığı süreçlerde bu ülke artık kaybettiği zamanı yeniden kazanmak zorundadır" - "At binenin, kılıç kuşananındır. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıktı, milletimize güvenerek yaptı, yaptı, yaptı. Daha fazlasını yapmak için yeni sistemle beraber Türkiye'yi uçuracağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye 81 milyon nüfusu, 30 yaş ortalamasıyla gelecek vadeden bir ülkedir. Tecrübeli ellerde, kararlı ellerde, hızlı ve etkin kararların alındığı süreçlerde bu ülke artık kaybettiği zamanı yeniden kazanmak zorundadır." dedi.

Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Karıncalı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada mahalleliyle bir araya gelen Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, parlamenter sistemin beraberinde getirdiği tuzaklara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yaklaşık 4 kat büyüdüğünü söyledi.

25 Haziran'dan itibaren nereye hangi hamleyi yapacaklarını belirlediklerini aktaran Çavuşoğlu, "146 projemiz var. Düşünün son 10 yılda dünyadaki büyük projenin 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi. Bu sistemle beraber 146 projeyi önünüze koyduk ve Allah'ın izniyle Türkiye şaha kalkacak." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü olduğunu vurgulayan Hakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye 81 milyon nüfusu, 30 yaş ortalamasıyla gelecek vadeden bir ülkedir. Tecrübeli ellerde, kararlı ellerde, hızlı ve etkin kararların alındığı süreçlerde bu ülke artık kaybettiği zamanı yeniden kazanmak zorundadır. Bu ülkeyi boğmaya, içimizden boğmaya çalıştılar ama şükürler olsun buna fırsat vermedik."

- "Yeni sistemle beraber Türkiye'yi uçuracağız"

Çavuşoğlu, terörle mücadelede önemli bir mesafe aldıklarını dile getirdi.

Güney sınırlarında bu ülkeyi terör koridoruyla kuşatmak isteyenlerin varlığına şahit olduklarına dikkati çeken Hakan Çavuşoğlu, "Gerek Fırat Kalkanı, gerekse Zeytin Dalı Harekatı ile beraber bunları sınırlarımızdan tamamen tasfiye ettik." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği operasyonların vatandaşların günlük yaşantısını etkilemediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar yaşanırken siz kendi yaşantınızdan bir esirgemeyle karşı karşıya kaldınız mı? Emeklilerimiz maaşlarının bankaya yatmadığını gördü mü? Görmediniz. Bu ülke 2001 yılında emekli ve memurların paralarını ödemek için depremzedelere toplanan yardım paralarını kullandı. 16 yılda biz yeni petrol boruları mı bulduk? Yeni altın rezervleri mi keşfettik? Hayır. At binenin, kılıç kuşananındır. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıktı, milletimize güvenerek yaptı, yaptı, yaptı. Daha fazlasını yapmak için yeni sistemle beraber Türkiye'yi uçuracağız."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu da eşlik etti.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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