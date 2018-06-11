Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugün bakıyorum değişik ittifaklar adı altında batıdan ve bu ülkelerden medet umanlar var. Bakıyoruz, 'acaba bize bir ışık verecek mi' diye. Bırakın batıyı, bırakın diğer ülkeleri, bu ülke için karar verecek olanlar ne Batıdır ne de diğer ülkelerdir. Bu ülke için karar verecek olan millettir, millet." dedi.

Bazı programlara katılmak için Karaman'a gelen Elvan, Piri Reis Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yıllık süreçte dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu dönemde onca sıkıntılarla karşı karşıya kalınmasına rağmen bu başarıyı elde ettiklerini belirten Elvan, "Gezi hadisesi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Aradakileri saymıyorum. Yine terör örgütlerinin, 'müttefiklerimiz' dediğimiz taraflar tarafından desteklenmesi. Türkiye'ye karşı husumet beslenmesi. Bütün bunlara rağmen büyümeye devam ediyoruz. Allah'a şükür, Türkiye 16 yıldır bunlarla mücadelesini sürdürdü, bir taraftan da büyümesini sürdürdü." diye konuştu.