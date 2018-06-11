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"Bu ülke için karar verecek olan millettir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Bugün bakıyorum değişik ittifaklar adı altında Batıdan ve bu ülkelerden medet umanlar var. Bakıyoruz, 'acaba bize bir ışık verecek mi' diye. Bırakın Batıyı, bırakın diğer ülkeleri, bu ülke için karar verecek olanlar ne batıdır ne de diğer ülkelerdir. Bu ülke için karar verecek olan millettir, millet" - "Bu sabah büyüme rakamları açıklandı. İlk çeyrekte 7,4 büyüme gerçekleştirdik. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldık. Bazıları kalkıp diyor ki 'bu büyüme hormonlu büyüme'. Makine üretimimiz artıyor, ihracatımız artıyor. Otomobil, demir çelik, çimento üretimimiz artıyor"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugün bakıyorum değişik ittifaklar adı altında batıdan ve bu ülkelerden medet umanlar var. Bakıyoruz, 'acaba bize bir ışık verecek mi' diye. Bırakın batıyı, bırakın diğer ülkeleri, bu ülke için karar verecek olanlar ne Batıdır ne de diğer ülkelerdir. Bu ülke için karar verecek olan millettir, millet." dedi.

Bazı programlara katılmak için Karaman'a gelen Elvan, Piri Reis Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yıllık süreçte dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu dönemde onca sıkıntılarla karşı karşıya kalınmasına rağmen bu başarıyı elde ettiklerini belirten Elvan, "Gezi hadisesi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Aradakileri saymıyorum. Yine terör örgütlerinin, 'müttefiklerimiz' dediğimiz taraflar tarafından desteklenmesi. Türkiye'ye karşı husumet beslenmesi. Bütün bunlara rağmen büyümeye devam ediyoruz. Allah'a şükür, Türkiye 16 yıldır bunlarla mücadelesini sürdürdü, bir taraftan da büyümesini sürdürdü." diye konuştu.

- "Allah'a çok şükür böyle bir lidere sahibiz"

Bunun ancak güçlü bir liderle mümkün olabileceğinin altını çizen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler de basında takip etmişsinizdir. Dünyaya yön veren dört liderden birinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Almanya'nın ve dünyanın en meşhur dergilerinden bir tanesi. Allah'a çok şükür böyle bir lidere sahibiz. Bu süreçleri atlattık ve büyümeye devam ediyoruz. Bu sabah büyüme rakamları açıklandı. İlk çeyrekte 7,4 büyüme gerçekleştirdik. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldık. Bazıları kalkıp diyor ki 'bu büyüme hormonlu büyüme'. Makine üretimimiz artıyor, ihracatımız artıyor. Otomobil, demir çelik, çimento üretimimiz artıyor. Ülkemize beraber sahip çıkacağız. Al bayrağımıza birlikte sahip çıkacağız. Bu seçim Türkiye'nin seçimidir. Bu seçimde elde edeceğimiz zafer Türkiye'nin zaferi olacaktır."

Elvan, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınmasını istemeyen, Türkiye'ye destek vermezken NATO müttefiki olarak terör örgütlerine destek verenlere güzel bir cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

- "İstikrarın olmadığı bir ortamda büyüme olmaz"

Bu cevabı seçimde milletin vereceğine işaret eden Elvan, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman ne Batı'dan, ne NATO'dan, başka bir ülkeden medet ummadık. Bugün bakıyorum değişik ittifaklar adı altında Batıdan ve bu ülkelerden medet umanlar var. Bakıyoruz, 'acaba bize bir ışık verecek mi' diye. Bırakın Batıyı, bırakın diğer ülkeleri, bu ülke için karar verecek olanlar ne Batıdır ne de diğer ülkelerdir. Bu ülke için karar verecek olan millettir, millet. Kim ne derse desin. Önemli olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar devlet başkanı olarak seçmek ve tekrar güçlü bir meclis yapısı oluşturmak. Bizim hiçbir şekilde bu ülkeyi riske atma lüksümüz yok. Onun için hem siyasi hem de ekonomik istikrarımıza sahip çıkacağız. İstikrarın olmadığı bir ortamda büyüme olmaz. Gelişme olmaz. İstikrarın olmadığı bir ortamda huzur olmaz."

Toplantıya Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
büyüme Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Karaman

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