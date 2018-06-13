GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkede HDP Kürtler için bir sorun olmuştur. Çünkü onların bir Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu vardır. Bu sorunu da AK Parti Allah'ın izniyle bunlardan korumuştur, koruyacaktır." dedi.

Gül, Şehitkamil Belediyesi tarafından 8 Şubat Mahallesi'nde yaptırılan semt parkı açılışındaki konuşmasında, millete hizmet etmekten başka hiçbir sevdaları ve meseleleri olmadığını belirtti.

Gazianteplilerden 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Gül, AK Parti'den önce vatandaşı kimsenin düşünmediğini, milletin kendileriyle hizmet gördüğünü söyledi.

Gül, 16 yılda AK Parti ile Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğünü dile getirerek, "Başka partilere oy veren veya kararsız arkadaşlarıma sesleniyorum, AK Parti'nin alternatifi yoktur. Ortaya çıkan hiçbir parti daha iyisini yapacağım, daha güzelini yapacağım demiyor, bunları durduracağım diyor. Bunlar sizin cebinizdeki paraya göz dikmişler. AK Parti ile birlikte evimize huzur geldi, Türkiye'nin başı dimdik oldu." dedi.