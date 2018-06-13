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"Bu ülkede HDP Kürtler için bir sorun olmuştur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 00:42 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bu ülkede HDP Kürtler için bir sorun olmuştur. Çünkü onların bir Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu vardır. Bu sorunu da AK Parti Allah'ın izniyle bunlardan korumuştur, koruyacaktır" - "Bizler bugün varız, yarın yokuz. Memleketimiz dün de bugün de yarın da kıyamete kadar olacak. Bu iş parti meselesi değil. CHP'li, HDP'li, Saadet Partili kardeşim oyunu heba etme, boşa çevirme oyunu kendine, geleceğine Türkiye'ye ver, Recep Tayyip Erdoğan'a ver, AK Parti'ye ver"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkede HDP Kürtler için bir sorun olmuştur. Çünkü onların bir Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu vardır. Bu sorunu da AK Parti Allah'ın izniyle bunlardan korumuştur, koruyacaktır." dedi.

Gül, Şehitkamil Belediyesi tarafından 8 Şubat Mahallesi'nde yaptırılan semt parkı açılışındaki konuşmasında, millete hizmet etmekten başka hiçbir sevdaları ve meseleleri olmadığını belirtti.

Gazianteplilerden 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Gül, AK Parti'den önce vatandaşı kimsenin düşünmediğini, milletin kendileriyle hizmet gördüğünü söyledi.

Gül, 16 yılda AK Parti ile Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğünü dile getirerek, "Başka partilere oy veren veya kararsız arkadaşlarıma sesleniyorum, AK Parti'nin alternatifi yoktur. Ortaya çıkan hiçbir parti daha iyisini yapacağım, daha güzelini yapacağım demiyor, bunları durduracağım diyor. Bunlar sizin cebinizdeki paraya göz dikmişler. AK Parti ile birlikte evimize huzur geldi, Türkiye'nin başı dimdik oldu." dedi.

Memura, işçiye, çiftçiye her türlü desteği verdiklerini, Türkiye'nin kendileriyle daha iyi bir noktaya geldiğini söyleyen Gül, şunları kaydetti:

"7 Haziran'da bir seçim yaptık. Hükümet kurulamadı. 'En fazla Kürt'ün oyunu ben alacağım' diyenler, ilk başta geldi. Kürt kardeşimin evine çukur kazdı. Evine girdi karısına dedi ki bana çay yap, yemek yap dedi. Bu ülkede HDP Kürtler için bir sorun olmuştur. Çünkü onların bir Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu vardır. Bu sorunu da AK Parti Allah'ın izniyle bunlardan korumuştur, koruyacaktır. Bizim terörle mücadelemiz asla Kürt kardeşlerimize zarar vermemiştir. Onların özgürlüğünü elinden alan çocuğunu sıcak ana kucağından alıp, dağa götüren bu teröristlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Anneleri çocuklarından ayırmayacağız. Annelerin gözünden yaş akıtmayacağız. Kürt kardeşim bunu çok iyi biliyor.''

Oyunu aldıktan sonra sırtını Kürtlere dönen HDP'ye değil, Kürt kardeşini anasıyla babasıyla düşünen AK Parti'ye oyunu vereceğini savunan Gül, şöyle devam etti:

''Öyle inanıyorum ki Kürt kardeşim oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a verecek. Birliğimizin, beraberliğimizin teminatı AK Parti'dir. 7 Haziran'da AK Parti'ye bir ders verelim, oyunu biraz düşürelim diyen kardeşim, terörü azdırdılar, ekonomik krizi azdırdılar. Fabrikaları kapattılar senin oğlun, kızın işsiz kaldı ama 1 Kasım'da 'Eyvah' dedi. 'AK Parti cebimdeki paranın, evimdeki huzurun teminatı' dedi oyunu AK Parti'ye verdi. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Memleketimiz dün de bugün de yarın da kıyamete kadar olacak. Bu iş parti meselesi değil. CHP'li, HDP'li, Saadet Partili kardeşim oyunu heba etme, boşa çevirme oyunu kendine, geleceğine Türkiye'ye ver, Recep Tayyip Erdoğan'a ver, AK Parti'ye ver."

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24 haziran seçimleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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