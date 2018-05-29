"Bu ülkenin bekasını, selametini kimseye emanet etmeyeceğiz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu seçimin yeni bir zaferle sonuçlanması Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'nin yarınlarını kuracak, Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok daha mökkem olmasını sağlayacak." dedi. Ağbal, Camii Kebir Mahallesi'ndeki kahvehaneyi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a ve Bayburtlulara büyük bir muhabbet beslediğine işaret ederek, "İlk girdiğimiz dükkanda telefonum çaldı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir meseleyle ilgili talimatları oldu, biz de gerekli çalışmayı yapacağımızı arz ettik. 'Neredesiniz' dedi, 'Bayburt'tayım' dedim. Olumlu karşıladı, 'Bayburtlu kardeşlerime selamlarımı söyleyin' dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını sizlere iletiyorum." ifadesini kullandı. Vatandaşın, Erdoğan'ın 16 yıllık süreçte Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini bildiğini belirten Ağbal, şöyle devam etti: "Bir sürü hadiseyle olayla karşılaştık içeride ve dışarıda. AK Parti 16 yıldır çok iş yaptı ama çok kişi de AK Parti ile uğraştı, Recep Tayyip Erdoğan ile uğraştı ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız içeride ve dışarıda oynanmak istenen oyunlara karşı dik durdu, her zaman milletinin yanında durdu. Milleti de her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdu. Özellikle iftiharım şudur ki Bayburt bu noktada kesintisiz, eksiksiz, artırarak Cumhurbaşkanının yanında duruyor. Bu bizim için büyük bir gurur."

Ağbal, bugüne kadar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bayburt'ta da çok hizmetler yapıldığını dile getirerek, yeni dönemde de hep beraber çalışarak Bayburt'u daha da geliştireceklerini bildirdi. Teşkilat olarak gece gündüz çalışacaklarını anlatan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu: "24 Haziran akşamı iki sevinci birden yaşamak istiyoruz. Birinci sevincimiz, Bayburt'un Türkiye rekorudur hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçiminde bayrağı biz en yukarıya, son noktaya taşımış olacağız. İkinci en büyük sevincimiz de Türkiye'nin sevinci olacak. 24 Haziran seçimlerine giden süreçte hepiniz görüyorsunuz, bir tarafta yerli ve milli bir duruş sergileyen Cumhur İttifakı var. Türkiye'nin dertlerine, geleceğine yerli ve milli çözümler getiren ittifak var. İçeride ve dışarıda oynanmak istenen bütün oyunlara karşı dik duran, sağlam duran, kenetlenmiş bir Cumhur İttifakı var." Ağbal, bu ittifakın 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, hep beraber kenetlenerek yeni hükümet sisteminin ilk zaferini de ortaya koymuş olacaklarını belirtti.

Çok önemli bir seçime gidildiğine dikkati çeken Ağbal, "16 Nisan'da Bayburt'un da rekor kırmasıyla taçlandırdığımız yeni hükümet sisteminin ilk seçimi. Bu seçimin yeni bir zaferle sonuçlanması Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'nin yarınlarını kuracak, Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok daha mökkem olmasını sağlayacak. Çok daha mökkem olacak inşallah Bayburt da Türkiye de." ifadesini kullandı. Bir kişinin, "Niye milletvekili sayımız düştü?" sorusu üzerine Ağbal, "Merak etmeyin, yine iki vekiliniz var. Bir kere Bayburt'un en büyük gücü Sayın Cumhurbaşkanımız, merak etmeyin bir ve beraber olarak Bayburt'a hizmet etmeye devam edeceğiz." karşılığını verdi. - "Hizmetleri yeni dönemde daha da artıracağız" Bakan Ağbal, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği seçiminin de Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: "Hatta ortaya çıkan durum gösteriyor ki milletvekilliği seçimi Cumhurbaşkanlığı seçiminden çok daha önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında ifade ediyorlar, 'Güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü meclis.' Çünkü yeni sistemde evet Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek, icraatlar yapacak, memleketin sorunlarını çözecek, içeride, dışarıda istikrarı sağlayacak, içeride, dışarıda ülkeye hizmet edecek ama diğer taraftan da güçlü mecliste, güçlü parlamento çoğunluğuyla ne yapacağız? Yasalar yapacağız ülkemizin daha ileri gitmesi, kalkınması için. Cumhurbaşkanının bilek gücü, Mecliste de bizim sandalye gücümüz bir araya gelecek, 24 Haziran'dan sonra çok daha güçlü bir şekilde ülkeyi ileriye taşıyacağız. Onun için Bayburtlu hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde AK Parti kadrolarına güçlü bir destek bekliyoruz. Ortaya koyduğumuz hizmetleri yeni dönemde daha da artıracağız."

Bayburt'taki yatırımları anlatan Ağbal, "Vakit Bayburt vakti, vakit Türkiye vaktidir." ifadesini kullandı. - "Terörün kökü kazandı" Ağbal, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, şu görüşlere yer verdi: "Bugün kahraman askerimiz Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde bu ülkenin sınırlarını koruyor. Afrin'de aynı şekilde. Bugün Doğu'da ve Güneydoğu'da bütün askerlerimiz canla başla bu ülke için mücadele ediyor. Dikkat edin son 2 yıldır Türkiye'de terör yok, terörün kökü kazandı. Terörün kökünün kazınması vatandaşın huzuru için, ekonominin istikrarı için bunlar çok önemli şeyler. Bugün biz şu ortamda hem Suriye'deki bütün iç karışıklığa rağmen Türkiye sınırlarının güvenliğini sağladık hem de bu alçak PKK terör örgütü ve onun yandaşlarının o bölgede oluşturmak istediği o kuşağı ne yaptık? Darmadağın ettik. Kime karşı? Yedi düvele karşı bunları darmadağın ettik. Türkiye'nin gücünü kim gördü? Herkes gördü. Türkiye burada ne derse o olacak. Türkiye'ye rağmen bu bölgede hesap kurmak, oyun kurmak, plan kurmak mümkün mü? Kahraman askerimiz neyi gösterdi? O bölgede ne olacaksa Türkiye olmaksızın olması mümkün değildir."