"Bu ülkenin bekasını, selametini kimseye emanet etmeyeceğiz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu seçimin yeni bir zaferle sonuçlanması Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'nin yarınlarını kuracak, Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok daha mökkem olmasını sağlayacak." dedi.

Ağbal, Camii Kebir Mahallesi'ndeki kahvehaneyi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a ve Bayburtlulara büyük bir muhabbet beslediğine işaret ederek, "İlk girdiğimiz dükkanda telefonum çaldı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir meseleyle ilgili talimatları oldu, biz de gerekli çalışmayı yapacağımızı arz ettik. 'Neredesiniz' dedi, 'Bayburt'tayım' dedim. Olumlu karşıladı, 'Bayburtlu kardeşlerime selamlarımı söyleyin' dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını sizlere iletiyorum." ifadesini kullandı.

Vatandaşın, Erdoğan'ın 16 yıllık süreçte Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini bildiğini belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Bir sürü hadiseyle olayla karşılaştık içeride ve dışarıda. AK Parti 16 yıldır çok iş yaptı ama çok kişi de AK Parti ile uğraştı, Recep Tayyip Erdoğan ile uğraştı ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız içeride ve dışarıda oynanmak istenen oyunlara karşı dik durdu, her zaman milletinin yanında durdu. Milleti de her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdu. Özellikle iftiharım şudur ki Bayburt bu noktada kesintisiz, eksiksiz, artırarak Cumhurbaşkanının yanında duruyor. Bu bizim için büyük bir gurur."