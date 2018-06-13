Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Aday 'Ben birinci turda kazanacağım' diyor, genel başkanı çıkıyor 'Eh yüzde 30'dan yukarı doğru çıkıyor biraz galiba' diyor, bir karar verin siz kimsiniz, nesiniz? Anlamıyorum ben bunları. Şaka gibi bunlar, bu ülkenin gerçeklerinden uzak bunlar." dedi. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi ve Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğünün açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, bugün sağlık hizmetlerine duyulan memnuniyet oranının yüzde 76 olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, bu noktaya, gece yarılarında 15 dakikalık bir muayene için ya da doktorun kendisine bakması için sıraya giren ve orada saatlerce bekleyen yaşlıların gözyaşı döktüğü halinden geldiklerini belirterek şöyle devam etti: "Gidiyor muayenesini oluyor, reçetesini alıyor ama ilacını aradığında bulamıyor. Fellik fellik ilaçların arandığı dönemden buraya geldik. On kişilik, yirmi kişilik hastane koğuşlarından tek kişilik, beş yıldızlı otellerin odalarını aratmayacak, duşuyla refakatçisinin orada ikamet etmesini ve kalmasını sağlayacak şartları ve ortamı hazırlayarak hastalarımıza hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kim ne derse desin, bugün içten içe rakiplerimizin bile 'Güzel yapıyorlar bu işi Allah razı olsun' dediklerini hissediyorum. Kalpleri mühürlenmiş olanlara diyecek lafımız yok zaten. Onlar sadece yıkımı ve yakmayı vadediyorlar. Onları artık kendi haline bıraktık biz."

- "Önünden Muharrem İnce geçse, beş yıldızlı otel zanneder" Mudanya'da yapılan sağlık merkeziyle ilgili de bilgiler veren Çavuşoğlu, "Şurada şu Mudanya’dan sırtlarında denize nazır yapmış olduğumuz hastanenin içine gittiğiniz zaman, hasta yatak odasından baktığınız zaman, denizi ve yeşili ile bütünleşmiş bir manzara başlı başına hastamıza bir rehabilitasyon sağlıyor." ifadesini kullandı. Eskiden bu tip yerlerin rantiyeciler tarafından kapıldığını ve genellikle rant için kullanıldığına değinen Çavuşoğlu, "Villalar yapılırdı çeşitli binalar yapılırdı, ama şimdi önünden Muharrem İnce geçse beş yıldızlı otel zanneder." dedi. Adeta bir yalıyı andıran sağlıklı yaşam merkezini inşa ettiklerini belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Derdi olmayan, bu millet için tasası olmayan insanların yapabileceği şeyler değil bunlar, açık ve net. Ama kıskanıyorlar, haset ediyorlar, öğünün öğünün, bunları bizim milletimiz yapıyor. Türkiye bunları başarıyor." - "Mütareke basını ne yapıyor biliyor musunuz?"

Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Her ne kadar AK Partinin imzası olsa da Türkiye'nin ortak paydası bunlar, öğünün. Kıvanç duyun bunlarla ama öyle bir şey yok, ne yapıyorlar? Mütareke basını ne yapıyor biliyor musunuz, bir televizyon kanalı gitmiş geçen günlerde, Mersin Şehir Hastanesinde bir tiyatro senaryosu hazırlamışlar, güya şehir hastanesini itibarsızlaştırmak için bir kamera, bir muhabir bir de bir hastayı istismar ederek güya orada verilen hizmetten halkın memnuniyeti yokmuş. Hadi oradan be kardeşim. Bakınız bunu yapsa yapsa mütareke medyası yapar, yapsa yapsa sömürge basını yapar. Bizim basınımız yapmaz bunu. Şehir hastanesi Mersin'deki 7 yıldızlı otel gibi. Bal dök yala ama senin ufkun bunu görmez. Sen sadece yıkımı vadedersin, yakmayı vadedersin. Bunların millet için bir derdi yok, öngörüsü de yok. Türkiye için bir gelecek hayalleri de yok. Adama soruyorlar diyorlar ki 'Yerli otomobili ne yapacaksın', 'durduracağım' diyor, 'kanal İstanbul'u durduracağım' diyor, böyle şey olur mu? Onlar ülkemizin ortak paydası değil mi? Ne yapacaksın bu hastaneyi de AK Parti yaptı şimdi bunu da yıkacak mısın? Mudanya Devlet Hastanesini de AK Parti yaptı yıkacak mısın? Bu ne hazımsızlık."

- "Erdoğan liderliğinde bu ülke çağ atladı" Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkenin taş üstüne taş koyduğunu ve adeta çağ atladığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin 16 yılda 3,7 kat büyüdüğünü vurguladı. Bunları milletin desteğiyle yaptıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Her şeye rağmen yaptık, vesayet girişimlerine, darbe teşebbüslerine, sokak hareketlerine, teröristin adeta ülkeyi yangın yerine çevirmek istediği dönemlere rağmen yaptık. Biz yaptık, ama bütün milletimizin bunlar. Daha önce yapılmamış olsa da dertli olduğumuz için biz yaptık bunları. İşte şimdi şehir hastanesini Bursa'ya kazandıracağız. Bin 355 yataklı, o da hemen Mudanya'nın yanı başında Doğanköy'de. Sismik sensörlerle donatıyoruz, 9,5 şiddetinde depreme dayanıklı olsun diye. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok." dedi. - "Gerici misin sen?" Çavuşoğlu, ülkenin daha fazla kalkınmasını istediklerini belirterek, şu görüşlere yer verdi: "Birileri de ne diyor, geriye dönecekmiş. Sen gerici misin, neden geriye dönüyorsun, millet ne güzel yüzde 51'le hükümet etme modelini değiştirdi. Bir gel bakalım cesaretin varsa önce bir gel bir uygulamaya çalış ama öyle bir hayal yok ki. Biliyor kazanamayacağını, kendi aralarında anlaşamıyorlar. Aday 'Ben birinci turda kazanacağım' diyor, genel başkanı çıkıyor 'Eh yüzde 30'dan yukarı doğru çıkıyor biraz galiba' diyor, bir karar verin siz kimsiniz, nesiniz? Anlamıyorum ben bunları. Şaka gibi bunlar, bu ülkenin gerçeklerinden uzak bunlar. Muharrem İnce kendi partisinin delegesi tarafından parti başkanı seçilmiyor, adamı kalkmışlar Türkiye Cumhurbaşkanı adayı olarak milletin huzuruna sonra. Şaka mısınız nesiniz? Siz önce bir kendi genel başkanınız yapın millet belki ondan sonra cumhurbaşkanı yapar."