"Bu ülkenin yargısı talimat alırken niye ses çıkarmadılar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Tabii ki bu ülkenin askeri, bu ülkenin Cumhurbaşkanını siyasi olmayan bir faaliyette alkışlayacak. Bu milletin iradesi ayaklar altına alınırken sesini çıkarmayanlar, geçmişte bu ülkenin yargıçları askerlerden talimat alırken, bu ülkenin seçilmiş siyasetçileri askerlerden talimat alırken sesini çıkarmayanlar bugün bu ülkenin askerinin, bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanını alkışlamasından rahatsız oluyorlarsa, onların bu milletle de bu milletin hassasiyetleriyle de demokrasiyle de uzaktan yakından bir ilgileri yok demektir." dedi. Ünal, Kahramanmaraş'ta AK Parti Onikişubat Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Seçimin güvenli bir şekilde süreceğini, Türkiye'nin, güvenliğine, milletin huzur ve güvenine tehdit teşkil eden terör örgütlerine yönelik hem içeride hem dışarıda, gerek orduyla gerekse de diplomasiyi kullanarak mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Ünal, terörden temizlenen Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde artık huzurun hakim olduğunu kaydetti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına da değinen Ünal, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız orada bir siyasi faaliyette, yani genel başkan sıfatıyla bir siyasi faaliyette değil, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir esnaf odasının davetinde. Tabii ki bu ülkenin askeri, bu ülkenin Cumhurbaşkanını siyasi olmayan bir faaliyette alkışlayacak. Bunlar geçmişte bu ülkenin yargısı, Genelkurmayda vesayet odaklarından talimat alırken niye seslerini çıkarmadılar? Bu milletin iradesi ayaklar altına alınırken sesini çıkarmayanlar, geçmişte bu ülkenin yargıçları askerlerden talimat alırken, bu ülkenin seçilmiş siyasetçileri askerlerden talimat alırken sesini çıkarmayanlar, bugün bu ülkenin askerinin, bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanını alkışlamasından rahatsız oluyorlarsa, onların bu milletle de bu milletin hassasiyetleriyle de demokrasiyle de uzaktan yakından bir ilgileri yok demektir." - "Sizin Kürtler ile hiçbir ilginiz, işiniz olamaz" Ünal, demokratik siyasetten bahsedenlerin, utanmadan bu eli kanlı teröristleri savundukları sürece demokratik siyasetten bahsedemeyeceğine dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: