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"Bu ülkenin yargısı talimat alırken niye ses çıkarmadılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Tabii ki bu ülkenin askeri, bu ülkenin Cumhurbaşkanını siyasi olmayan bir faaliyette alkışlayacak. Bu milletin iradesi ayaklar altına alınırken sesini çıkarmayanlar, geçmişte bu ülkenin yargıçları askerlerden talimat alırken, bu ülkenin seçilmiş siyasetçileri askerlerden talimat alırken sesini çıkarmayanlar bugün bu ülkenin askerinin, bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanını alkışlamasından rahatsız oluyorlarsa, onların bu milletle de bu milletin hassasiyetleriyle de demokrasiyle de uzaktan yakından bir ilgileri yok demektir" - "Bunlar geçmişte bu ülkenin yargısı, Genelkurmay'da vesayet odaklarından talimat alırken niye seslerini çıkarmadılar?" - "Ey Selahattin Demirtaş, gece gündüz o çok sevdiğin, övdüğün, savunduğun, TBMM'de övgüler dizdiğin o teröristler artık olmadığı için o teröristlerin inine girdiğimiz için o eli kanlı alçakları temizlediğimiz için şu anda bölgede huzur ve güven var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Tabii ki bu ülkenin askeri, bu ülkenin Cumhurbaşkanını siyasi olmayan bir faaliyette alkışlayacak. Bu milletin iradesi ayaklar altına alınırken sesini çıkarmayanlar, geçmişte bu ülkenin yargıçları askerlerden talimat alırken, bu ülkenin seçilmiş siyasetçileri askerlerden talimat alırken sesini çıkarmayanlar bugün bu ülkenin askerinin, bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanını alkışlamasından rahatsız oluyorlarsa, onların bu milletle de bu milletin hassasiyetleriyle de demokrasiyle de uzaktan yakından bir ilgileri yok demektir." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ta AK Parti Onikişubat Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Seçimin güvenli bir şekilde süreceğini, Türkiye'nin, güvenliğine, milletin huzur ve güvenine tehdit teşkil eden terör örgütlerine yönelik hem içeride hem dışarıda, gerek orduyla gerekse de diplomasiyi kullanarak mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Ünal, terörden temizlenen Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde artık huzurun hakim olduğunu kaydetti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına da değinen Ünal, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız orada bir siyasi faaliyette, yani genel başkan sıfatıyla bir siyasi faaliyette değil, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir esnaf odasının davetinde. Tabii ki bu ülkenin askeri, bu ülkenin Cumhurbaşkanını siyasi olmayan bir faaliyette alkışlayacak. Bunlar geçmişte bu ülkenin yargısı, Genelkurmayda vesayet odaklarından talimat alırken niye seslerini çıkarmadılar? Bu milletin iradesi ayaklar altına alınırken sesini çıkarmayanlar, geçmişte bu ülkenin yargıçları askerlerden talimat alırken, bu ülkenin seçilmiş siyasetçileri askerlerden talimat alırken sesini çıkarmayanlar, bugün bu ülkenin askerinin, bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanını alkışlamasından rahatsız oluyorlarsa, onların bu milletle de bu milletin hassasiyetleriyle de demokrasiyle de uzaktan yakından bir ilgileri yok demektir."

- "Sizin Kürtler ile hiçbir ilginiz, işiniz olamaz"

Ünal, demokratik siyasetten bahsedenlerin, utanmadan bu eli kanlı teröristleri savundukları sürece demokratik siyasetten bahsedemeyeceğine dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin Kürtler ile hiçbir ilginiz, işiniz olamaz. Siz, Kürtlerin düşmanısınız. Çünkü siz Kürtlere göz yaşından, kandan, şiddetten, ölümden başka ne sundunuz. Siz, Kürtlerin o küçük çocuklarını, kız çocuklarını alıp dağa çıkarmaktan ve eline silah vermekten başka ne yaptınız. Biz, iktidara geldiğimiz günden beri Kürt'ün de Türk'ün de Alevi'nin de Müslüman'ın da her kesimin demokratik haklarını, refahını, temel hak ve özgürlüklerini kendi meselemiz ve derdimiz bildik, 16 yıldan beri bunun mücadelesini veriyoruz. Şu anda bölge teröristlerden, PKK'dan temizlendi. Hamdolsun herkes işinde, aşında, ekmeğinde, çocuklar parklarda oynuyor, baba işine gidiyor, anne işine gidiyor. Niye? Çünkü sizin o çok sevdiğiniz, ey Selahattin Demirtaş, gece gündüz o çok sevdiğin, övdüğün, savunduğun, TBMM'de övgüler dizdiğin o teröristler artık olmadığı için. O teröristlerin inine girdiğimiz için o eli kanlı alçakları temizlediğimiz için şu anda bölgede huzur ve güven var. Peki, sen bugüne kadar Kürtlere ne verdin? Bugüne kadar Kürtler üzerinden Türkiye'yi Avrupa'ya, dünyaya şikayet etmek ve bu ülkeye ihanet etmekten başka ne yaptın?"

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ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş

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