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Budak: “DÜ Türkiye’nin en önemli bilim merkezidir’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof.

Budak: “DÜ Türkiye’nin en önemli bilim merkezidir’’

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette konuşan Budak, DÜ’nün Türkiye’de akademik başarısıyla adından söz ettiren bir üniversite olduğunu belirterek, üniversitelerin, bilim merkezi olduğunu ve DÜ’nün de Türkiye’nin en önemli bilim merkezi olduğunu söyledi. Bilimin olmadığı yerde gelişmenin, büyümenin ve ilerlemenin olamayacağını aktaran Budak, “DÜ’nün, yaptıkları çalışmaları ve projelerini çok önemsiyoruz. DÜ kentimizle iç içe, iş dünyamızla kol kola, Diyarbakır’a değer katan çalışmalar yapıyor. DÜ, sadece iyi doktor, iyi mühendis, iyi öğretmen yetiştirmiyor, milli ve manevi değerlerimize bağlı, ülkesini seven, sorumluluk sahibi gençlerin yetişmesinde de önemli rol oynuyor” dedi.

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