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Budak esnafla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 12:17 | Son Güncelleme

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi esnafını ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları olarak sürekli kentin gelişmesi ve büyümesi için ne yapabilecekleri üzerine çalıştıklarını belirterek, her fırsatta esnaflarla bir arada olabilme çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

Budak esnafla bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi esnafını ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları olarak sürekli kentin gelişmesi ve büyümesi için ne yapabilecekleri üzerine çalıştıklarını belirterek, her fırsatta esnaflarla bir arada olabilme çabası içerisinde olacaklarını söyledi. Esnaf ziyaretleriyle ile esnafın istek ve sorunları yerinde dinleyip çözüm üreteceklerini ifade eden Budak, “Ziyaretlerimiz esnasında esnaflarımızın ve halkımızın derdini dinliyoruz. Esnafımız ve halkımız ile birlikte hem Türkiye’nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyoruz. AK Parti 16 yıldır halkın teveccühü sayesinde iktidar kaldı. Halkımızın bu teveccühü bizlere enerji veriyor. Bizlerde AK Parti’nin temsilcileri olarak halkımızın bu teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Hükümet olarak esnafın ve halkın sorunlarının çözülmesi konusunda ciddi anlamda gayret, ediyoruz. Esnaf ziyaretlerimize devam edeceğiz. Teşkilat olarak her zaman Diyarbakır halkının hizmetindeyiz” dedi.

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